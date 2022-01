El Gobierno desautoriza a Garzón: “El sector ganadero genera empleo”

Alberto Garzón comienza el año con una nueva polémica que, en este caso, enfrenta al propio Gobierno y al PSOE. El responsable de Consumo criticó en una entrevista publicada en el diario británico The Guardian la sostenibilidad y la calidad del producto de las macrogranjas en España, de las que aseguró que contaminaban y exportaban carne de mala calidad de animales maltratados. Ahora su propio Ejecutivo le ha desautorizado, y no es la primera vez.

Sus palabras no gustaron a uno de los barones socialistas más críticos por excelencia, el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien incluso pidió este martes su dimisión. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dejado claro este miércoles cuál es la posición del Gobierno al asegurar que el sector ganadero “genera empleo” y se ha desmarcado así de las afirmaciones de Garzón. “Es una posición personal del ministro Garzón, no del Gobierno”, ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

Lambán calificó este miércoles de “desgraciadas e insensatas” las declaraciones de Garzón que, desde su punto de vista, suponen una “agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa”. “El que las hace no puede ser Ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia”, apuntó a través de cuenta de Twitter. No obstante, el presidente Pedro Sánchez, que tiene sus roces con Lambán, todavía no ha respondido a este comentario.

En concreto, el ministro de Unidas Podemos aseguró en la entrevista -que se realizó el 14 de diciembre y fue publicada el día 26- que las granjas de gran tamaño “encuentran un pueblo un poco despoblado de España y ponen 4.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados“. Pero la polémica ha surgido ahora, cuando el sector ha reacción después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, criticase también en Twitter el “nuevo” ataque a los ganaderos desde el “Gobierno de España”.

Tras el revuelo generado en la red social, Garzón, para defenderse, decidió publicar la transcripción completa de la entrevista y acusó “a ciertos actores” de promover bulos. El ministro diferenció entre la ganadería industrial y la extensiva. En su opinión, la extensiva es ecológicamente sostenible y tiene mucho peso en determinadas regiones como Asturias, Castilla y León o Andalucía. En cambio la industrial, la de las macrogranjas, es la que “no es en ningún momento sostenible”.

“Ayer mismo había un reportaje -decía el 14 de diciembre- creo que el origen del estudio era Reino Unido, no estoy seguro, que decía que 20 granes empresas multinacionales de ganadería industrial emiten gases invernaderos que son 3/4 partes del CO2 que emite España, es espectacular. Pero, claro, es que cogen un pueblo de la España despoblada, meten 4.00 cabeza de ganado allí, o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta… Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional”, dicta el texto.

Garzón ha aprovechado su paso por el Gobierno para centrarse en reducir el consumo de carne pues cuestiones de salud y medioambientales. Pero esto le ha costado enfrentamientos no solo con Lambán, sino también con otro de los socialistas más críticos con Pedro Sánchez, el líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el del titular de Agricultura, Luis Planas.

Todo comenzó en pasado mes de julio con la campaña para minimizar el consumo de este producto, que no sentó bien en el seno del Ejecutivo y, en concreto, provocó las críticas de Planas. “Esta campaña es tan errónea como la de que el azúcar mata”, aseguró el responsable de las políticas ganaderas en el Ejecutivo en una entrevista en la Cadena Ser Catalunya el pasado 8 de julio.

“No me gusta entrar en polémicas y menos con un colega de Gobierno”, aseguró Planas. Sin embargo, no le pareció justo que Garzón señalara al sector cárnico. “Merecen un respeto por el trabajo honesto que hacen por nuestra alimentación y nuestra economía”, aseveró.

Entonces, Page también se sumó al conflicto y reprochó al ministro que su iniciativa amenazaba a miles de puestos de trabajo dedicados al sector cárnico. “No tiene nada que hacer y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados en esta provincia al sector cárnico, mañana irán con el vino, pasado con el queso”, lamentó.

Para el presidente castellano-manchego, se trata de un ministro “que se está inventando su cargo todos los días y ahora no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne”.