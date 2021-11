El PNV amenaza con retirar su apoyo a los Presupuestos en el Senado

El PNV se hizo el duro con Pedro Sánchez y pactó su ‘sí’ este jueves a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el último minuto en la Cámara Baja. Es el ‘modo light’ que emplean los de Ortuzar para hacerle ver a Sánchez que su acercamiento a EH-Bildu no gusta nada en Ajuria Enea. Tal y como publicó Economía Digital, el Ejecutivo busca ahora sacar adelante las cuentas en la Cámara Alta a toda prisa y sin necesidad de introducir ninguna enmienda del resto de fuerzas. Sin embargo, en el PNV ya aseguran que “no hemos pactado nada con Sánchez de cara al Senado”.

“No hay nada negociado”, desvelan a Economía Digital desde la formación vasca. El PNV podría ser la ‘china’ en el zapato de Pedro Sánchez, no ya con un posible voto en contra sino registrando simplemente una sola enmienda a las cuentas públicas.

De esta manera, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos sufrirían para ver aprobados los Presupuestos “en tiempo y forma”, tal y como han prometido el presidente y varios ministros. Sólo si se aprueba alguna enmienda en el Senado, el texto tendría que volver al Congreso para un pleno extraordinario la última semana de diciembre, dado que tienen que entrar en vigor el 1 de enero.

De ahí que los socialistas pidan a sus socios que no registren ninguna enmienda para sacar adelante las cuentas públicas, a lo más tardar el día de la lotería, el próximo 22 de diciembre y así aprobarlas “en tiempo y forma”, como anuncian desde Moncloa para que entren en vigor el 1 de enero.

Sin embargo, la formación vasca no da por terminadas las negociaciones que comenzaron en el Congreso y recuerdan a Economía Digital que todavía siguen en pugna con el Ejecutivo para asegurar las inversiones del AVE al País Vasco, de cara al soterramiento de vías a su entrada en las ciudades de Bilbao y Vitoria. Esteban ya avisó públicamente: “Espero que no haya acabado y creo que no ha acabado”, en referencia a la negociación. Luego ahí tendrían una enmienda por presentar.

Perder o no el papel como socio relevante

Los vascos critican a Sánchez a la vez que le exigen que les dé a conocer “con antelación suficiente” las iniciativas del Gobierno, por aquello de estudiarlas, y defienden que no perderán su papel de socio relevante frente a ninguna otra formación, véase EH-Bildu.

La coalición ‘abertzale’ y los nacionalistas mantienen una competición electoral que se traduce en una estrategia de los primeros por mostrarse útiles en Madrid y avanzar hacia su normalización institucional.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, habla con el presidente Pedro Sánchez en el Congreso. Foto: EFE

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ironizó esta semana en la Cámara Baja sobre el nuevo papel de Bildu mostrando su sorpresa por que ahora sigan los pasos de su partido después de acusarlos de ser “unos traidores” y de haberse vendido “por un plato de lentejas”.

Pero cabe destacar que los intentos del Gobierno por reconducir las relaciones con el PNV no han hecho efecto todavía. Esteban no escondió su irritación el pasado jueves tras aprobarse las cuentas públicas al asegurar que “esto de que el Gobierno repita una y otra vez lo del socio preferente me da igual, es más, tampoco estoy muy a gusto cuando lo dicen porque las cosas son hechos”.

Lo de Ortuzar defienden que han salido mejor parados en la negociación con Sánchez que los ‘abertzales’. Así, el PNV transaccionó con el Ejecutivo un total de 44 enmiendas, frente a la docena de Bildu.

Entre los puntos acordados, cuantiosas inversiones en infraestructuras, tanto hidráulicas como I+D+i, algunas de carácter plurianual, ampliar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, extendiendo la protección hasta los 23 años y, sin olvidar, la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Si se analiza lo que llevamos nosotros y lo que llevan otros, me sorprende. Muchas veces los ‘flashes’ le nublan la mirada a uno”, recalcó Estaban. Los vascos no se van a dejar dar el ‘sorpasso’ por Bildu tan fácilmente, avanzan. Otra cosa será la decisión de Sánchez de dejarles caer o no y a eso están más que atentos.

Bildu se abre paso

Los de Arnaldo Otegi, por su parte, se han asegurado la emisión de ETB3, el canal público de la televisión vasca con contenido infantil en euskera, en toda Navarra o un fondo de compensación de 25 millones para las víctimas afectadas por el amianto y otras pequeñas inversiones.

Asimismo, adquirieron el compromiso del Gobierno de establecer mecanismos transitorios que paralicen los desahucios sin alternativa habitacional mientras no entre en vigor la Ley de Vivienda y, de la mano de ERC, pactaron un fondo de 10,5 millones para producciones audiovisuales en catalán, euskera y también gallego. En Bildu agradecen el sumar fuerzas con ERC y Unidas Podemos, que estos días se encargaron de airear también sus concesiones al Ejecutivo.

Pero a ojos del PNV, Bildu será un rival pasajero. Lo dicen convencidos o con intención de convencer. “Aquí ya las he visto de todos los colores y esto da muchas vueltas”, dijo Esteban.

Por su parte, las fuentes socialistas consultadas apuestan por “seguir cuidando las relaciones con el PNV”. No en vano, siguen necesitando sus votos para sacar adelante ‘medidas estrella’ del Gobierno como la reforma de la, mal llamada, ‘Ley Mordaza’ o la Ley de Memoria Democrática. Y por el momento, ni en una ni en otra han conseguido su apoyo en la Cámara Baja.

Los de Sánchez miran de reojo a los vascos mientras insisten en que el PNV “es el socio más importante”. Y a los vascos no les queda otra que dejarse querer porque, admiten, que en la balanza pesa más la alternativa: que caiga este Gobierno y llegue uno de la derecha.