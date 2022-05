El presidente de Vox Granada acompañó a Olona a la Oficina de empadronamiento de Salobreña

Manuel Martín Montero, dueño de la casa de Salobreña (Granada) donde se ha empadronado Macarena Olona, acompañó el pasado noviembre a la diputada nacional a la Oficina del Padrón del ayuntamiento granadino para formalizar el alta en el censo de la localidad “con consentimiento y comparecencia” de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, según las fuentes municipales consultadas por Economía Digital.

En este tipo de casos, según los expertos consultados, lo que suele quedar registrado como documento en el padrón es la declaración jurada o responsable del dueño de la vivienda que atestigua, con su presencia, que un tercero vive en su domicilio por lo que el funcionario público puede eximir de la petición de documentos acreditativos –contrato de alquiler, facturas de suministros, por ejemplo- al interesado, en este caso Macarena Olona.

La afirmación realizada ante el funcionario público del Ayuntamiento de Salobreña por Manuel Martín, que es también concejal de Vox en este municipio desde junio de 2019, difiere de la que ha realizado hace tan sólo unos días, cuando trascendió este polémico empadronamiemto.

Cuando este fin de semana, se conoció que Macarena Olona se había empadronado el pasado 5 de noviembre en Salobreña, según adelantó la Ser, el propietario de la vivienda reconoció que la casa que ambos comparten en la localidad no es el domicilio habitual de la todavía portavoz adjunta y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso. “No puedo decir que ella esté aquí regularmente porque estaría mintiendo”, declaró en conversación con la Ser.

Andaluces Levantaos denuncia ante la Junta Electoral

Así las cosas, la candidatura de la cabeza de lista de Vox a las próximas elecciones en Andalucía afronta su primera batalla legal. Según el registro interpuesto ante la Junta Electoral de Granada por Andaluces Levantaos, una coalición andalucista respaldada por un grupo de regidores municipales procedentes, en su mayoría, de partidos independientes y de corte localista, se solicita que “la candidatura de Macarena Olona quede anulada por incumplimiento del requisito de vecindad en esta Comunidad Autónoma y por empadronamiento ficticio”.

Este viernes se cumple el plazo para que la Junta Electoral proclame las listas definitivas que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, por lo que se sabrá entonces si este órgano resuelve favorablemente o no la admisión a trámite de esta denuncia.

En la denuncia, presentada este miércoles a los medios por Modesto González, alcalde de Coria del Río y cabeza de lista de la formación, se indica que “es público y notorio” que Olona ·no ha sido nunca vecina de esta comunidad porque no ha vivido de forma habitual en ninguno de sus municipios”.

Si bien para ser diputado al Congreso no se exige ser vecino de la circunscripción por la que uno se presenta, en el caso de elecciones al Parlamento andaluz, la Ley Electoral de Andalucía exige tener “la condición política de andaluces, conforme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía”.

Según este precepto “son andaluces los que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía”, por lo que “es indispensable ser vecino y, además, aportar la inscripción en el censo electoral que lo acredite”.

En este sentido, el recurso de Andaluces Levantaos describe que “la inscripción en el censo electoral es un trámite necesario pero no por ello suficiente. Es decir, el hecho de estar empadronado nos hace presumir, inicialmente, que estamos ante un vecino del municipio en cuestión”, pero “lo esencial no es el cumplimiento de la formalidad sino la realidad material de que se está en el domicilio habitual de esa persona. Por lo que inscribirse en el censo, pero no ser en realidad vecino o vecina, nos llevaría a una ficción y a un fraude de ley, como ocurre con otros empadronamientos ficticios, con las consecuencias que en cada caso se determinen, en función de lo que se perseguía con el fraude, ya fuera matricular al hijo en el centro deseado u obtener alguna ventaja en un expediente de extranjería, por citar dos ejemplos”.

La denuncia de la coalición andalucista ante la Junta Electoral recuerda que “el Ayuntamiento tiene la posibilidad de comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos en la hoja padronal, exigiendo la presentación del documento acreditativo de la identidad, el libro de familia, el título que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos”.

Leer más: Macarena Olona elige a Coco Robatto como coordinador de su campaña andaluza

Sin contrato de alquiler entre las partes, la declaración responsable, “con consentimiento y comparecencia” ha servido, como suele ocurrir en múltiples trámites administrativos, como documento que testimonia la vinculación de la interesada con la vivienda.

En conversación con Economía Digital, Domingo Funes, abogado de la formación y cabeza de lista por Granada, asegura que dado que la denuncia se ha realizado ante la Junta Electoral, por su propia naturaleza, tiene capacidad para que “en el plazo de 24 a 48 horas” se solicite informe a la Policía Local de Salobreña que verifique la “condición de vecindad” de Macarena Olona.

Todos los partidos critican a Olona, pero ninguno se suma a la denuncia

Desde que este fin de semana trascendió, a partir de una información de la Cadena Ser, que la candidata del partido de ultraderecha se había empadronado el pasado noviembre en la residencia del presidente de Vox en Granada, muchas han sido las voces que han criticado esta suerte de “oportunismo” de cara al proceso electoral del 19J, si bien ninguno ha dado el paso formal de impugnar jurídicamente este empadronamiento.

Las razones, según las voces de los distintos partidos consultadas por este medio, son distintas. El PSOE justifica que “se trata de un empadronamiento que se sostiene jurídicamente pero no éticamente”. No en vano, ésta fue el argumento esgrimido por la alcaldesa de la localidad, la socialista María Eugenia Rufino, al ser preguntada al respecto de este cuestionado empadronamiento.

En un comunicado, la regidora de Salobreña ha defendido que en todo momento se ha seguido “el procedimiento establecido por ley” y “no se ha producido ninguna irregularidad” y ha precisado que “el servicio de empadronamiento” del ayuntamiento “ha seguido el procedimiento administrativo establecido por la ley, que exige la autorización expresa del titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, por lo que no se ha producido ninguna irregularidad”.

“El empadronamiento no es solo un derecho, sino que es una obligación, por tanto fuera del juicio de valor que se pueda hacer sobre el ejemplo que deben dar los servidores públicos de la utilización instrumental del mismo, lo demás excede las competencia de este Ayuntamiento”, ha agregado, matizando que “en todo caso es la Junta Electoral Central la que podría actuar de oficio si así lo estimase oportuno”.

Por su parte, fuentes consultadas de la coalición Más País arguyen que jurídicamente “tiene poco recurrido” porque podría aducirse que la candidata cumple el requisito establecido en la Ley de Régimen Electoral de Andalucía, que es el de estar censada en un municipio de la comunidad autónoma, porque la Junta Electoral “comprueba este hecho, no en sí los documentos que en su día presentó la candidata para cumplimentar este requisito”. “Tan pronto vimos esta noticia, descartamos acudir a la vía legal porque, de alguna forma, de no prosperar, que es lo que parece de partida, le estaríamos dando la oportunidad a Olona de presentarse como víctima, le estaríamos haciendo la campaña gratis a Vox”.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha censurado también el empadronamiento de Olona al compararlo con el del popular Javier Maroto en Segovia, que en su día criticó la formación Vox. El vicesecretario general de Cs tiró de ironía y dijo este martes que le “gustaría” que “alguno de ustedes le preguntara” a la candidata de Vox a las elecciones de 19 de junio del Parlamento de Andalucía, “si se arrepiente de las declaraciones” que hizo sobre el empadronamiento de Javier Maroto en Sotosalbos (Segovia) para ser senador cuando “lo calificó de fraude, que era una vergüenza, que se estaba defraudando a los electores”. Con todo, fuentes del partido naranja han asegurado a este medio que “en principio”, Ciudadanos no se va a sumar a la denuncia planteada por Andaluces Levantaos.

El caso de los ‘cuneros’ en el Congreso es diferente

Cuando trascendió el caso de Olona, la defensa realizada por el partido es el caso de cuneros que se han presentado por provincias distintas a la que representaban en las distintas candidaturas en las elecciones generales, caso en su día, por ejemplo de Fernando Grande-Marlaska, que se presentó por Cádiz, o el del propio Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando en su día se presentó a las listas por Cantabria.

Jurídicamente, no estaríamos ante el mismo caso, ya que en para los procesos electorales nacionales, al Congreso y el Senado, rige la Ley de Régimen Electoral General, como explicó el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo en entrevista al programa Mesa de Análisis, de Canal Sur Televisión. Según el catedrático, “es un fraude claro porque se ha inscrito en el censo de Salobreña sin tener derecho a ello, por lo tanto el origen de esa inscripción es fraudulenta”. “El propio reglamento de régimen local deja claro que el Ayuntamiento deberá dar de baja las inscripciones fraudulentas”, recordó Ruiz Robledo.