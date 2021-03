El PSOE cierra filas con Felipe VI ante la segunda regularización de Juan Carlos I

Si hay un asunto en que PSOE y Unidas Podemos caminen por separado ese es la Monarquía. Ante la segunda regularización del Rey Emérito ante el fisco español, los socialistas respaldan al actual monarca, Felipe VI.

“Sánchez mantiene una relación fluida y continuada con Felipe VI”, anunció este lunes la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido.

Hasta en dos ocasiones repitió Narbona que la relación de Sánchez con el Rey “es continua, donde las cuestiones que son de actualidad están presentes y se comparte la oportunidad de avanzar en la actualización y modernización de la Monarquía”, respondió. Eso sí, “no hay ningún anuncio que hacer sobre ese avance”, añadió la dirigente socialista.

Leer más: Juan Carlos I paga cuatro millones a Hacienda en su segunda regularización fiscal

Los de Sánchez respaldan así a Casa Real y a la Corona frente a los numerosos ataques lanzados por sus socios de Gobierno e investidura. El presidente ya dejó claro que se trata un asunto “a título personal” que, en este caso, concierne al Emérito y no a su hijo, el Rey Felipe VI ni a la Casa Real.

Los socialistas se mostraron contrarios el pasado martes de la iniciativa presentada por ERC en el Congreso de los Diputados que instó al Gobierno a retirar el aforamiento del Rey Emérito Juan Carlos I al entender que esta condición no supone un “debilitamiento de la independencia judicial”. Unidas Podemos rompió la unidad de voto y los socialistas se posicionaron en contra junto a PP, Cs y Vox. La medida no salió adelante.

Podemos pide a Hacienda que investigue a Juan Carlos I

La defensa por parte de los socialistas al Rey Felipe VI viene unos minutos después de que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, haya solicitado este lunes a Hacienda que investigue al Emérito, tras su segunda regularización ante el fisco.

La coportavoz de Podemos Isa Serra se ha preguntado este lunes “dónde está Hacienda” y ha denunciado su “pasividad” con respecto a la situación fiscal de Juan Carlos I, sobre la que ha pedido la apertura de una investigación.

En rueda de prensa en la sede de la formación morada, Serra ha evitado responder a si Unidas Podemos apoyará la solicitud de comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de la regularización fiscal por la que don Juan Carlos ha pagado más de cuatro millones de euros pendientes en impuestos.

Serra ha asegurado que el Ministerio de Hacienda no puede hacer como si no hubiera pasado nada y debe procurar que una situación así no se repita, además de resolver dudas sobre si se ha incluido en la regularización el pago de otro tipo de impuestos como la Seguridad Social o riesgos laborales, ha dicho.

La portavoz del partido de Pablo Iglesias ha llamado la atención sobre que este no es un “escándalo más” del Rey emérito, sino que es el “reconocimiento de un delito” y no puede aceptarse como tal.