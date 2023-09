Una experta en recursos humanos da las claves para triunfar en una empresa

El síndrome del impostor en un fenómeno psicológico por el que muchas personas sienten que nunca podrán conseguir el éxito en su puesto de trabajo. Bonnie Low-Kramen, autora de “Staff Matters: People-Focused Solutions for the Ultimate New Workplace, tiene la clave para paliar esta situación y poder alcanzar el éxito merecido en el trabajo. Para Low-Kramen la clave está en la confianza en uno mismo.

Claves para conseguir confianza en el trabajo

Tener confianza en uno mismo y en el entrono laboral es difícil de conseguir. Sin embargo, es un aspecto clave para poder conseguir el éxito en tu puesto de trabajo. Low-Kramen da las claves para conseguir alcanzar la confianza laboral:

Deja de disculparte innecesariamente

El primer consejo que lanza es evitar pedir disculpas innecesariamente ya que puede resultar contraproducente para tu autoestima y puede provocar que tu compañeros piensen menos en ti. Low-Kramen señala que esta situación puede afectar principalmente a las mujeres.

El estrés laboral afecta en tu puesto de trabajo.

“Las mujeres se disculpan con demasiada frecuencia y, cuando lo hacemos, indica una menor confianza en sí mismas”, apunta. Como alternativa, plantea reemplazar un «lo siento» por un «gracias» para ser más asertivo.

Perfecciona tus habilidades para hablar

La comunicación y la forma de expresar también es muy importante. Transmitir exitosamente un mensaje también puede aumentar su confianza, pero es difícil lograrlo cuando divaga o habla en voz muy baja. “Hablar rápido y demasiado bajo en un tono alto envía un mensaje de poca confianza. Puede comunicar que usted simplemente quiere terminar la conversación y que no vale la pena escuchar su mensaje”, asegura Low-Kramen.

Leer más: Un exitoso CEO desvela las claves para evitar ambientes tóxicos en el trabajo

En lugar de eso, aconseja “disminuir la velocidad, bajar el tono de su voz y subir el volumen” para que lo tomen tus palabras en serio. Según afirma Susana Sola, directora de Servicio de Adecco Profesional, se estima que un 75% de la población sufre algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo al hablar en público.

Alcanza tus objetivos

Finalmente, también destaca la importancia de alcanzar los objetivo marcados. «Hacer algo que te propusiste puede tener un enorme impacto positivo en tu autoestima y confianza», asegura Low-Kramen. “El proceso de decidir hacer algo, como estudiar y obtener una certificación o un título, es un logro cuantificable que nadie puede disputar ni quitar”, destaca.