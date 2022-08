Estas son las enfermedades por las que no puedes renovar el carnet de conducir

Un trámite fundamental para los conductores es la renovación del carné de conducir. Una vez cumplida la fecha de caducidad, el permiso ya no es válido para conducir hasta que no se renueve. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la aparición de una enfermedad o deficiencia, puede comportar que el periodo de vigencia del permiso de conducir se vea acortado e incluso que no se proceda a la renovación del mismo.

Para renovar el permiso de conducir es necesario superar un reconocimiento médico y presentar un informe de aptitud psicofísica, dos documentos que se pueden obtener en cualquier Centro de Reconocimiento Médico autorizado por la Dirección General de Tráfico (DGT). A continuación, te mostramos algunas de las patologías con las que no se puede renovar el permiso de conducir:

Enfermedades cardíacas

Arritmias cardíacas

Infarto agudo de miocardio

Cirugía de revascularización cardiaca

Portadores de marcapasos

Prótesis valvulares cardíacas

Enfermedades vasculares

Aneurismas en grandes vasos

Disección

Enfermedades respiratorias

Apneas del sueño

Disnea permanente en reposo o de esfuerzo leve

Enfermedades endocrinas

Diabetes con tratamiento de insulina o fármacos

Paratiroidismo en tratamiento

Trastornos en las glándulas adrenales

Hipertiroidismo o hipotiroidismo en tratamiento

Enfermedades digestivas

Nefropatía con diálisis

Trasplante renal

Enfermedades psiquiátricas

Delirios, demencias y trastornos de ansiedad

Depresión

Trastorno obsesivo compulsivo

TDH

Trastornos catatónicos o de la personalidad

Trastorno del sueño

Trastorno del desarrollo intelectual

Abuso y dependencia del alcohol o drogas

Enfermedades crónicas o degenerativas

Artritis reumatoide

Alzheimer

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Distrofia muscular

Esclerosis múltiple

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Temblor esencial

Parkinson

Osteoporosis

Enfermedades neurológicas

Pérdida de la conciencia y síncopes

Accidentes cardiovasculares

Crisis epilépticas

Enfermedades oncológicas

Dolencias oncológicas

Trastornos oncohematológicos

Sanciones

Las personas que conducen sin un permiso médico favorable, podrían enfrentarse al pago de una sanción económica cuyo importe puede alcanzar como máximo los 6.000 euros. No obstante, si el conductor tiene el permiso de conducir sin renovar a causa de la enfermedad, la multa se reduce hasta los 200 euros.

Dado que la infracción sería equivalente a conducir con el permiso caducado, si el conductor paga la sanción en el periodo voluntario podría contar con un descuento del 50%.