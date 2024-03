ERC enfatiza que con el acuerdo para la amnistía «gana la democracia»

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso de los Diputados, Teresa Jordà, se mostró este jueves «satisfecha» con el acuerdo «a tres» para la ley de amnistía y subrayó que con la aprobación de hoy del dictamen y la semana que viene con la aprobación definitiva en el Pleno «gana la democracia, vuelve a la política aquello que nunca jamás tenía que haber salido» de la misma.

Así lo indicó Jordà en declaraciones ante los medios y destacó que «la lucha sigue» para que esta ley se aplique y matizó que esta norma «no va a acabar con la represión», pero «nos ayuda a seguir con la segunda fase de la negociación del conflicto político» y «nos pone en igualdad de condiciones».

Incidió en que para ERC hace dos meses la ley ya era «robusta, sólida», tenía «toda la seguridad jurídica» y «acogía a todas las personas» que tenían que «amnistiarse» y hoy «decimos lo mismo», que el dictamen que se aprobará hoy es «sólido, robusto» y tiene «la seguridad jurídica necesaria» para cubrir, entre otros muchos, a Carles Puigdemont y Marta Rovira.

Sin embargo, aseguró que según su partido «se ha perdido un mes y medio» en el que «han pasado cosas, no ha sido gratuito», ya que «se han abierto más causas» durante estos casi dos meses y «hay gente que ha tenido que acudir a juicios que seguramente no se hubieran tenido que hacer». También manifestó que la ley de amnistía no es «un punto y final», sino que es un «punto de partida» para «empezar la segunda fase de negociación del conflicto político».

Presupuestos

Recordó que hubo un acuerdo «muy importante» con el PSOE que era llevar a cabo una «ley de amnistía» que «cubriera a todas las personas represaliadas sin ningún motivo». «Esto se ha cumplido, pues evidentemente nosotros estamos para que estos presupuestos tengan luz verde», añadió.

No obstante, matizó que «hay también» unos «compromisos que deben cumplirse para que estos presupuestos salgan adelante al menos con el voto de ERC». Jordà dijo que los presupuestos en Cataluña y los del Estado son «dos carpetas distintas» y que la «prioridad» de su partido es aprobar las cuentas catalanas.