Esta es la situación del coronavirus en Cataluña para el 14-F

Cataluña llega al 14-F en mejores condiciones que las que estimó el Govern hace un mes, cuando intentó aplazar los comicios al 30 de mayo. En aquel momento predijo que las UCI de la región alcanzarían los 900 ingresados con coronavirus en el peor de los escenarios y los contagios rondarían los 4.000 diarios.

Pues bien, según los datos publicados este sábado por el Departamento de Salud, las previsiones de la Generalitat quedan alejadas de la realidad pandémica que vive estos días la comunidad. Cataluña ha sumado en las últimas 24 horas, en el día previo a la llamada a las urnas, un total de 2.258 nuevas infecciones.

La única estimación en la que ha acertado es en la cifra de pacientes hospitalizados de gravedad que planteaba en un panorama optimista: a día de hoy son 651, 15 menos que en la víspera. Y el Govern apuntó que estarían en torno a los 620 ingresados en el mejor de los casos.

Una enfermera ajusta el Equipo de Protección Personal a un enfermero antes de entrar a un box de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Lucia de Cartagena. EFE/Marcial Guillén/Archivo

Horas antes de que los catalanes vayan a ejercer su derecho al voto, los datos han dado un respiro a la región con la mejora de todos los indicadores epidemiológicos. La velocidad de propagación se mantiene en 0,81 -mientras que hace tres semanas estaba en 0,97- y el riesgo de rebrote, que mide el crecimiento potencial, ha bajado 17 puntos, hasta los 319, desde los 593 que sumaba hace 21 días. La incidencia acumulada a 14 días también disminuye poco a poco y pasa de los 426 a los 406.

La cifra de fallecidos mantiene la tendencia a la baja. Según los datos de la Generalitat, entre el 20 y el 26 de enero se notificaron 567, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, 502, y entre el 3 de febrero y el 9 de febrero, 408. No obstante, se han notificado 55 más en las últimas horas, ascendiendo así hasta las 20.133 defunciones totales desde marzo.

Los casos positivos, que en general ya suman 533.338, ha caído notablemente. Los confirmados a través de una prueba PCR o test de antígenos bajan esta semana a los 12.831, frente a los 18.462 de la anterior y los 22.580 de hace dos. Sin embargo, el porcentaje de positividad en las últimas horas ha pasado este sábado del 5,10% de la víspera al 5,45%.

Cataluña promete la apertura del 100% de las mesas

Y a pesar de la mejora de la situación epidemiológica, las alegaciones para escabullirse de formar parte de las mesas electorales están en torno a las 31.000, lo que supone un 38% de los convocados. Aun así, el conseller de Relaciones Institucionales, Bernat Solé, ha garantizado en rueda de prensa que, según las cifras de los que dispone, la totalidad de las mesas electorales contará con los miembros suficientes para constituirse.

“Con los datos que nos han proporcionado los ayuntamientos no peligran la constitución de las mesas electorales de toda Cataluña”, ha asegurado Solé de forma contundente. No obstante, ha aclarado que el 99,9% de las mesas disponen de los miembros suficientes, mientras que el 0,1% restante pertenece a consistorios que todavía no han proporcionado la información necesaria.

Aún así, “hay una bolsa suficiente de suplentes primeros y segundos para cubrir cualquier incidencia”, ha apuntado el conseller en una rueda de prensa para informar para explicar el dispositivo elaborado por la Generalitat para garantizar la seguridad a lo largo de la jornada. “Con el número de suplentes que sabemos que no han alegado no habrá problemas para constituir las mesas que queden afectadas”, ha sentenciado.