Feijóo advierte al empresariado en Barcelona: “Cataluña no se puede quedar atrás”

Alberto Núñez Feijóo apuesta por la economía como herramienta para resolver el conflicto catalán. El presidente gallego ha aprovechado su debut en el Cercle d’Economia como líder del PP para apelar al dinamismo de la región y ha lanzado una advertencia a su empresariado, que llenaba la sala: “Cataluña no se puede quedar atrás”.

El nuevo presidente del PP está potenciando la agenda económica y convirtiéndola en parte esencial de su programa alternativo de gobierno a Pedro Sánchez. Lo ha hecho con los fondos europeos y con la crisis de la inflación. Y este viernes ha llegado a Barcelona también con ese discurso a nivel autonómico, y no con cualquier región, sino con la que ha sido el dolor de cabeza de los últimos ejecutivos españoles.

Leer más: Feijóo pide explicaciones a Sánchez sobre el espionaje del CNI a los independentistas

“Para Cataluña, el procés ha sido un pésimo negocio, que solo puede generar frustración. Su única salida es recuperar la importancia dentro de España y de Europa. Cataluña no puede quedarse atrás, tiene que hablar menos de política y más de economía. Cataluña nunca se debió desconectar”, ha dicho Feijóo.

“Estabilidad” es la palabra que más ha usado Feijóo en su primer discurso ante el empresariado catalán, flanqueado por Javier Faus , presidente del Cercle, y ante directivos como Jordi Gual y César González-Bueno. De hecho, ha salido de la sala acompañado por los magnates de la comunicación Javier Godó (grupo Godó, La Vanguardia) y Javier Moll (Prensa Ibérica, El Periódico).

“Política y economía son dos caras de una misma moneda: la estabilidad. La estabilidad política no es posible sin la económica, y viceversa» Alberto Núñez Feijóo

“Política y economía son dos caras de una misma moneda: la estabilidad”, ha iniciado. “La estabilidad política no es posible sin la económica, y viceversa. Lo que es peor es que nuestro país está sufriendo las dos, y cada vez con mayor virulencia”, ha lamentado, usando el argumento tanto contra Sánchez como para apelar al acercamiento del empresariado catalán.

Por ello, ha proseguido con una defensa de la estabilidad en Cataluña: “Estabilidad es sinónimo de futuro, por eso creo que es un buen punto de encuentro, ente personas que no pensamos precisamente lo mismo. ¿No será mejor el acercamiento entre Cataluña y el resto de España? Yo lo defiendo, y creo que cada vez se necesita más”.

Tras estas palabras, el presidente de la Xunta ha apelado directamente a los empresarios: “El dinamismo del tejido empresarial de Cataluña, el dinamismo de su sociedad, siguen estando ahí”. Y no se ha olvidado de algunas de sus reivindicaciones, que ha hecho suyas, como el corredor mediterráneo y la ampliación del Prat.

Feijóo critica la «política ilusoria» de Sánchez

Feijóo no ha desaprovechado la oportunidad para hacer oposición a Sánchez, pese a asegurar que no la hace, sino que construye una alternativa al Gobierno, al que ha criticado por no escuchar sus propuestas en el plan anticrisis: “Me preocupa el gobierno central, que da la espalda a los consensos amplios que siempre han abundado en este país”.

“La política ilusoria que nos gobierna empieza negando las dificultades. La realidad económica de España no tiene nada que ver con la irrealidad con la que el Gobierno quiere que veamos las cosas. La inflación está desbocada. Se nos ha dicho que era la guerra, pero todos sabemos que antes ya estaba al 7%”, ha seguido. “En los dos últimos años, nos hemos endeudado en 200.000 millones”.

El presidente del PP también se ha preguntado “de qué sirven los presupuestos del Estado”, pues “se han hecho con una previsión de inflación del 1% y un crecimiento del 7%”. “El cuadro macroeconómico es irreal, con previsiones de precio de petróleo y tipos de interés obsoletas”, ha rematado.

También ha querido hablar de fondos europeos, para denunciar que de los 140.000 millones que va a recibir en total España, en 2021 “solo se movilizó una cifra ridícula: 2.964 millones, de los que solo 805 llegaron a su destinatario final, y solo 480 han llegado a las empresas”.