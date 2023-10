Feijóo pide que los españoles voten sobre una amnistía negociada «en nombre de Sánchez»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este domingo en el derecho de los españoles a decidir sobre una amnistía negociada en «nombre de Sánchez» después de que el líder del PSOE defendiera este sábado que la amnistía era la clave para conseguir la «convivencia» con Cataluña y para evitar de nuevo las urnas.

«Hay que tener muy poca vergüenza y muy poco sentido de Estado para decir que se negocia en nombre de España cuando se hace solo en nombre de Sánchez”, ha lamentado Feijóo en un acto en Málaga organizado por el PP para defender la igualdad de los españoles frente a las negociaciones de Sánchez de cara a su investidura.

“Que no nos tomen el pelo, que no nos digan que se hace por España lo que se hace contra España”, ha dicho Feijóo, asegurando que «no hay virtud» en lo que dijo este sábado Sánchez, sino que solo hay «interés». A su vez, ha afirmado que Sánchez ha creado de su «necesidad», un «problema para todos los españoles», por lo que, a su juicio, se produce «todo lo contrario».

Feijóo asegura la amnistía no persigue la reconciliación

En esta línea, Feijóo ha recalcado que “los españoles no somos culpables de las necesidades parlamentarias de Sánchez” y que una amnistía no persigue la reconciliación, sino que surge de ella: “no hay reconciliación si quien incumplió la Ley dice que lo volverá a hacer, ni si quien aplica la Ley pide perdón”, ha precisado.

Acto del PP celebrado en Málaga. Imagen: PP.

“Cuando los que cumplimos la ley tenemos que pedir perdón y los que incumplen la ley dicen que volverán a hacerlo, eso no es una amnistía, ni una reconciliación”, ha asegurado Feijóo durante la intervención ante su partido en la ciudad andaluza.

Feijó, quien ha insistido en que los españoles puedan decidir sobre la amnistía en las urnas, ha afirmado que «en una repetición electoral, el resultado sería abrumador”, por eso desde el PSOE harán todo lo posible por evitar las urnas. “Vamos a trabajar por nuestros principios y por España, calle a calle, pueblo a pueblo, y se escuchará en las urnas: en enero o muy pronto”, ha remachado.

En referencia a la consulta de Sánchez, ha señalado que no pregunte a los miembros del Comité Federal nombrados a dedo por él, a los cargos cuyo sueldo depende de él, o a los militantes dispuestos a decir que sí a todo: “que pregunten a todos los españoles en las urnas. Hablemos en las urnas”.

«El PSOE se equivoca»

Con todo, el líder de la formación azul ha dicho que desde el PP “no vamos a abandonar los principios por un cargo, simplemente por un interés personal”, porque en la España constitucional “nadie es más que nadie, por muy presidente que quiera ser, por muy decisivo que sea un puñado de votos en el Congreso”, y por eso en su partido seguirán proclamando la unidad y la igualdad de todos los españoles “cueste lo que nos cueste”.

Feijóo ha avisado al PSOE de que “cuanto más traten de engañarnos, más verdades van a tener que escuchar”, como que los españoles no hemos sido consultados para lo que pretenden hacer y, por tanto, no tienen su consentimiento; o como que la mayoría que pueden alcanzar en una votación en el Congreso, “no tiene un reflejo real en la mayoría de españoles”

Por ello, ha reiterado que los socialistas “se equivocan si creen que nos vamos a estar callados, no lo haremos ante los abusos de poder, la desigualdad de oportunidades y la injusticia. No nos callamos en la defensa de nuestros derechos constitucionales y en la reivindicación de una España de ciudadanos libres e iguales”.

Alusiones a Page, contrario a la amnistía

En su llamamiento a los socialistas, que están haciendo “el papelón de sus vidas”, les ha pedido “un poco de honestidad, que vayan de cara, como al menos van los independentistas” y que no traten de “ocultar lo que son y lo que piden”.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que, si los pocos que levantan la voz en el PSOE deciden seguir sin hacer nada, “serán igual de cómplices que todos los que callan y aplauden”, una clara alusión a las reticencias que expresó contra la amnistía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia Page.