Feijóo arremete contra Sánchez por «negociar en la clandestinidad la dignidad» de los españoles

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «negociar en la clandestinidad la dignidad» de los españoles. De esta manera se ha referido a la reunión que mantuvieron ayer PSOE y Junts en Ginebra, para cumplir con uno de los puntos del acuerdo de legislatura, y de la que, por el momento, han transcendido pocos detalles.

En estos términos se ha expresado el dirigente popular desde el Templo de Debod, en el marco de un acto contra la amnistía a los líderes independentistas y en favor de la igualdad de todos los españoles, en el que ha participado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Elección de Fernando Galindo como mediador

Feijóo ha criticado duramente la elección por parte de los socialistas y la formación nacionalista catalana del diplomático salvadoreño Francisco Galindo como mediador en las negociaciones, según dieron a conocer tras la primera reunión de la mesa bilateral que se celebró en la capital suiza. Durante su discurso ha reprochado al líder del Ejecutivo que haya puesto a un ciudadano de El Salvador a decidir el futuro de España», una decisión que, a su juicio, es una «humillación».

A la vez, ha expresado su preocupación por que un «experto en guerrillas latinoamericanas» sea el que decida «como España trata a una de sus comunidades autónomas», ya que Galindo está especializado en la protección de desarraigados y derechos humanos y cuenta con una amplia experiencia en el conflicto colombiano.

Por ello, ha reclamado a Sánchez que «cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en La Moncloa». Después de censurar el «bochorno de recurrir a la mediación extranjera entre compatriotas» ha pedido al presidente del Gobierno que no negocie en el nombre de la «mayoría de españoles».

El Gobierno, «bochorno internacional»

El líder popular también ha destinado un grueso considerable de su discurso a advertir que el mundo está «dejando de creer» en España por las políticas del actual Ejecutivo. «Fuera ya les comienzan a conocer», se ha mostrado convencido antes de asegurar que «España es mucho más que el actual Gobierno, es una nación fiable, democrática, con historia y con futuro».

«Son la vergüenza nacional y el bochorno internacional», ha enfatizado y para justificar esta afirmación ha desgranado algunos ejemplos: «Logran felicitaciones de Hamás, pactan leyes con quienes las incumplen y los organismos internacionales tienen que salir a desmentir a cada ministro que sale fuera de España».

Amenaza con más movilizaciones

Ante este contexto, el presidente del Partido Popular ha advertido que habrá «muchas más» movilizaciones mientras no se «restablezca el Estado de derecho» en España. «Si no les gusta que les llevemos la contraria, si no quieren que seamos oposición, que la sean ellos, que para algo han perdido las elecciones», ha reiterado.

«No tienen razón, vergüenza ni moral», ha lamentado en referencia al Ejecutivo liderado por Sánchez, para después afear que se presentaran a los comicios generales del pasado verano «diciendo una cosa, cuando acabaron pactando lo contrario».

Acto organizado por el Partido Popular en defensa de la Constitución y de la igualdad. EFE/Borja Sanchez-Trillo

Cabe destacar que la manifestación, convocada por el PP, ha congregado miles de personas a la explanada de la conocida plaza madrileña, que han portado banderas de España y de la Unión Europea. La protesta es la tercera que convocan los populares tras la concentración que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre en Madrid y la manifestación celebrada en todas las ciudades de España el 12 de noviembre.