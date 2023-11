Feijóo dice que el discurso de Armengol fue una «provocación»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el discurso pronunciado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el marco de la apertura solemne de la nueva Legislatura. A ojos del líder de los populares, las palabras de la socialista son «una provocación», y por ello, ha remarcado que su formación política no ha aplaudido.

Feijóo también ha tildado la intervención de Armengol de «lamentable», a la vez que ha opinado que es el «peor» discurso de un presidente de la Cámara Baja que había escuchado en su vida. A lo largo de su alocución, la presidenta del Congreso ha defendido los pactos para formar el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez frente a quienes «distorsionan la realidad o cuestionan importantes valores democráticos desde la crispación y la opacidad de la disputa».

«Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado», ha señalado el presidente del PP. «No nos gusta tomar esta decisión», ha afirmado para después añadir: «Cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso”.

El PP carga en tromba contra las palabras de Armengol

En la misma línea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que la tercera autoridad del Estado no puede “excluir todo aquello que no ha sido impulsado por el PSOE». «Es sectario, excluyente y que sigue el mandamiento de Sánchez de levantar muros no puede contar con nuestro aplauso», ha sentenciado.

En su caso, el todavía coordinador general del PP, Elías Bendodo, quien será el nuevo vicesecretario de Política autonómica y municipal y Análisis Electoral, ha remarcado “hay que saber estar y vestir el cargo”, máxime en “un día tan importante”. “Y el discurso de la presidenta no ha estado a la altura ni mucho menos”, ha deplorado y ha tildado de “impecable” el del Rey.

Además, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, que será confirmado como portavoz del PP, también ha criticado que Armengol se haya “salido de su marco institucional” cuando “tiene la obligación de representar a todos” los parlamentarios. “Cuando entra en territorio político, se está saliendo de su función”, ha censurado mostrando su disconformidad por el hecho de que se esté “resquebrajando la institucionalidad en España”.