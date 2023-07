Feijóo llama a obtener una mayoría suficiente para gobernar “sin intermediarios”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento al voto de toda la ciudadanía en las elecciones generales prevista para el próximo 23 de julio, después de que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzase los comicios. De esta manera, ha confiado el líder ‘popular’, no solo será la fuerza más votada, sino que también obtendrá la mayoría suficiente para gobernar «sin intermediarios», en una clara alusión a Vox.

«Pretendo que los españoles me conozcan, sepan quien soy, lo que voy a hacer, y los compromisos que asumo», ha destacado el presidente del Partido Popular, para después añadir que ese es el motivo por el que ha estado recorriendo «los pueblos, las ciudades y los lugares de España». Entonces, ha enfatizado que esa es la única forma de «pactar entre todos una mayoría suficiente para gobernar sin intermediarios a partir del 24 de julio».

En estos términos se ha expresado Feijóo a lo largo de su discurso en un acto en la localidad zamorana de Corrales del Vino, donde ha mantenido un encuentro con los habitantes de la población. Le ha acompañado en su paseo por las calles del pueblo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Los españoles, «hartos» del ‘sanchismo’

Feijóo también ha aprovechado su intervención para contraponer la campaña electoral que está llevando a cabo de cara a estas elecciones con la del PSOE. «Nuestra campaña es recorrer España, estar en cuantos más sitios mejor», ha subrayado el líder ‘popular’ antes de valorar que la campaña del candidato socialista a la presidencia del país consiste en «alejarse de la gente, no estar en los pueblos y no dar la mano a los ciudadanos».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Foto: PP

En esta línea, ha asegurado que el presidente del Gobierno no hace campaña en los pueblos porque «probablemente no sería bien recibido» y porque su formación política tiene «dificultades para convocar» a la ciudadanía. «La mayoría de los ciudadanos que me he encontrado durante todos estos meses me han dicho que están hartos del sanchismo, que necesitan un presidente del Gobierno para todos, que trate por igual a cualquier pueblo de España», ha manifestado.

Feijóo critica que Sánchez se «encierre» a prepara el debate

Otro de los asuntos que ha copado gran parte del discurso de Feijóo ha sido el debate que mantendrá con Sánchez en pocos días. «Se ha encerrado a prepararlo», ha aseverado el líder de la oposición, dado que el presidente del Gobierno no ha programado mítines ni actos de campaña para este fin de semana.

«Voy a llevar a ese debate que la mayoría de los ciudadanos y de las familias españolas tienen menos renta disponible y más dificultades para llegar a fin de mes», ha previsto Feijóo. Concretamente, ha anticipado que hará alusión a lo que ocurre en los pueblos del país, como la subida de los precios de los alimentos, que «están por las nubes», así como de la factura de la luz y de las cuotas de los préstamos hipotecarios.

Combatir la despoblación y protección a los más mayores

A lo largo de lacto de campaña, que ha tenido lugar en un municipio con poco menos de un millar de vecinos, Feijóo ha desgranado algunas de las medidas dirigidas a combatir la despoblación y a las personas más mayores. Por ejemplo, ha reivindicado la educación gratuita para niños de hasta 3 años, con el 50% de financiación de las comunidades autónomas.

Así, ha planteado políticas para luchar contra la soledad de los mayores, facilitar la rehabilitación viviendas que garanticen su movilidad dentro de domicilio, darles prioridad en los servicios públicos y garantizar una conexión permanente entre los mayores, los servicios sociales y los servicios sanitarios. Con esta serie de propuestas, el ‘popular’ ha remarcado que se propone lograr que los mayores puedan seguir «en el lugar en el que han vivido siempre».