Feijóo se suma al tono duro de Ayuso contra Sánchez y se lanza a por sus votantes

Las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina y ya se respira olor a mitin. El PP ha decidido aprovechar la eliminación del delito de sedición, los errores de la ley del Solo sí es sí y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la mano de Bildu para cargar su munición contra el PSOE. Alberto Nuñez Feijóo, tras una leve caída en las encuestas, ha abandonado por completo su perfil moderado y se ha sumado al duro tono de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser arrogante, soberbio y autoritario.

En el acto En defensa de un gran país, celebrado este sábado en Madrid, el presidente de los populares ha cargado contra el jefe del Ejecutivo y también contra los líderes autonómicos socialistas por apoyar su gestión. «Si Sánchez y sus barones quieren ponerse en las manos de Otegi, nosotros no«, ha sentenciado. «España no puede soportar una legislatura más de todo esto», ha añadido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis MArtínez Almeida. EFE/ Sergio Perez

Y para convencer a los votantes ha tirado de clásicos: ETA y Cataluña. «En estos años hemos visto que se cambian presos por presupuestos, que se abre una mesa mal llamada del dialogo que pone al mismo nivel a España y a una parte de España llamada Cataluña», ha explicado. Y ha agregado: «Lo peor es que Bildu-Batasuna ha conseguido más con Sánchez que durante todo los años de violencia que nos ha sometido a la nación española. Esto esta pasando en España».

«¿Os imagináis lo que es cuatro años más de Sánchez, hasta 2028? Esto ha de terminar y democráticamente lo vamos a hacer» Alberto Nuñez Feijóo

En un tono propio de Ayuso, Feijóo ha acusado a los dirigentes socialistas de «tragar» con el «sanchismo». «¿Os imagináis lo que es cuatro años más de Sánchez, hasta 2028? Esto ha de terminar y democráticamente lo vamos a hacer», ha asegurado el líder de los populares. De hecho, Feijóo ya se ve con un pie en Moncloa. «Quiero unir lo que está roto, si no creyera que no estoy preparado no estaría aquí», ha afirmado el dirigente gallego.

El reto de Ayuso a Sánchez

Ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que ha asegurado que el PP tiene intención de hacerse con los votos socialistas: «Vamos a unir a todos los españoles de izquierda a derecha de toda condición, a las gentes del campo, a la gente de la ciudad, a la gente con la mujer, al rico con el pobre, al empresario con el trabajador, a lo público con lo privado… lo vamos a unir todo en torno a la verdad y el sentido común».

«Vamos a unir a todos los españoles de izquierda a derecha de toda condición» Isabel Díaz Ayuso

Incluso se ha lanzado a por el voto de los extranjeros residentes en España con referencias a la comunidad latina: «Somos su nueva casa. Nunca antes tantas banderas de tantos países que somos parte de lo mismo hablan vivido juntos. Y saben bien de lo que hablamos al hablar de la libertad perdida», ha subrayado la presidenta regional.

Ayuso ha retado a Pedro Sánchez a elaborar un programa electoral en el que introduzca todos los cambios que quiere para España. «Que se presente a las urnas con eso sí tiene valor», ha apuntado, al tiempo que le ha pedido que pregunte a los ciudadanos si quieren una España de «niñes ofendides y enfrentades» o una que lleve «el enfrentamiento civil por bandera».

La presidenta madrileña ha preguntado si «hay alguien al volante» en este país después de que este viernes ministras socialistas formaran parte de una manifestación feminista contra Irene Montero. «¿Si el Gobierno esta mandando a violadores a la calle y encima no rectifican y no se disculpan, entonces, qué esta pasando?, se ha preguntado para criticar la ley del Solo sí es sí. «Si esto ha ocurrido con esta ley, imaginaos todo lo que esta ocurriendo todo el tiempo en España. Son todas igual de chapuceras», ha concluido.