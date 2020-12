García-Page se rebela contra los indultos del PSOE: “Sería un ridículo histórico”

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de allanar el camino para permitir que los políticos presos independentistas puedan recibir un indulto ha comenzado a resquebrajar el seno del Partido Socialista. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el primero en atreverse a contestar públicamente esta estrategia, que califica como un “ridículo histórico”.

El barón socialista ha advertido sobre las consecuencias políticas que tendría liberar de prisión a Oriol Junqueras y el resto de los apresados por el juicio del ‘procés’. “Fíjese que responsabilidad asumiríamos en España ante la gente si mañana se indultara y pasado mañana volvieran por el mismo camino los mismos independentistas”, ha expresado en una entrevista en Antena 3.

El líder regional ha plantado cara a la posición del Gobierno, que lleva semanas preparando el terreno para practicar una medida de gracia con los líderes de la cúpula independentista que permanecen en prisión. Un proceso jurídico que ya ha iniciado el ministro de Justica, Juan Carlos Campo, y que han aplaudido otros veteranos socialistas como la vicepresidenta, Carmen Calvo o el secretario de organización, José Luis Ábalos.

García-Page carga contra la politización de los indultos

El presidente de Castilla La Mancha ha cargado contra la politización que se está haciendo sobre los indultos en plena campaña electoral catalana que concluirá el próximo 14 de febrero. Un dardo directo a la estrategia socialista que ha tratado de convertirse en un símbolo de la resolución de las “tensiones” en Cataluña.

“Me disgusta que los indultos estén completamente manoseados desde el punto de vista político. Es todo lo contrario de lo que se prevé de una figura de gracia”, ha expresado.

García-Page ha advertido además sobre el beneficio que pueden obtener en las urnas formaciones independentistas como Esquerra Republicana o Junts per Catalunya si logran sacar de la cárcel a algunas de las figuras políticas antes de los comicios autonómicos. “Lo que no quiero es contribuir a ganar a los que me gustaría que pierdan las elecciones”, ha señalado.

El barón socialista reta a Oriol Junqueras

Para poner énfasis en su falta de acuerdo, el barón socialista ha rescatado de la hemeroteca algunas de las frases que lanzó el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, después de entrar en prisión como condenado por un delito de sedición. “Llegó a decir ‘que se metan el indulto por donde les quepa’”, ha recordado.

El presidente de Castilla La Mancha ha destacado el sinsentido que representa que el Partido Socialista y Unidas Podemos traten de sacar adelante el indulto, a pesar de que las formaciones independentistas no lo han pedido abiertamente. “Me parece absolutamente absurdo, una ceremonia muy absurda”, ha remarcado.

Sus declaraciones explosivas son un disparo directo en la zona de flotación del Partido Socialista que encara un cambio de estrategia en las próximas elecciones catalanas con la presencia como candidato del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha sostenido un discurso mucho más moderado en lo que va de legislatura con respecto al conflicto catalán.

“Confío sinceramente que no vaya adelante esa propuesta. Es mi deseo para el 2021 porque además no creo ni siquiera que sea la solución”, ha sentenciado García-Page.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene encarrilados los indultos

Parece complicado que su rechazo pueda provocar un cambio de rumbo en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ya ha comenzado a tramitar el asunto, después de que en septiembre se pusiera en marcha la maquinaria con el registro de las peticiones.

La apuesta por liberar de la cárcel a los doce presos de la cúpula independentista no cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, que ya ha manifestado su disconformidad en un informe jurídico. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha manifestado dispuesta a hacer oídos sordos a esta recomendación.

Mientras tanto, los partidos de la oposición amenazan con recurrir los indultos ante la Justicia si finalmente se acuerda la liberación de los responsables de la declaración de independencia del 1-0. En el aire quedan algunos asuntos que recoge la propia Ley de Indultos de 1870 como la necesidad de expresar un “arrepentimiento” por los delitos cometidos.