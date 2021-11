Gritos de “Gobierno dimisión” en la multitudinaria manifestación contra la reforma de la ‘ley mordaza’

La marcha de los cuerpos policiales contra la nueva ley mordaza ha reunido este sábado en el centro de Madrid a miles de personas que han querido brindar su apoyo a los agentes pese al frío y la lluvia. No obstante, la cifra exacta de asistentes no está clara: la Delegación del Gobierno en Madrid la ha cifrado en 20.000, mientras que la asociación Jusapol, organizadora del evento, ha contabilizado en torno a 150.000. Entre los manifestantes se encontraban dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos.

Desde el inicio de la protesta se han oído gritos de “Gobierno dimisión” y también críticas al presidente Pedro Sánchez. Un camión haciendo sonar su claxon marcaba el paso de la marcha por la Carrera de San Jerónimo, ahí sí llena de personas en las aceras que apoyaban a los manifestantes con el cántico de “¡Viva la Policía Nacional y civa la Guardia Civil!”

Por parte del PP se esperaba a su líder Pablo Casado, que ha llegado al final porque a primera hora de la mañana ha asistido en León a un encuentro de presidentes provinciales e insulares del PP. No obstante, ha estado presente el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha personado unos minutos para dar su apoyo desde la sede del Gobierno regional, pero no ha participado en la marcha, por lo que no ha coincidido en ningún momento con el presidente popular.

José Luis Martínez-Almeida y Pablo Casado, quien no ha coincidido con Isabel Díaz Ayuso EFE/J.J. Guillén

La líder autonómica ha señalado en relación a la reforma que plantea el Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana, que “una minoría resentida no puede poner en tela de juicio la seguridad de todos los españoles y deslegitimar la labor que realizan nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad, a las que tanto debemos“. “Es la ley de la selva del fuerte contra el débil y si no estamos encima de esta reforma, España va a involucionar, sobre todo, en libertad y seguridad”, ha agregado.

Abascal llega a la marcha entre gritos de “presidente, presidente”

El líder de Vox, Santiago Abascal, que también ha estado presenten en la marcha, ha llegado al grito de “presidente, presidente” acompañado de la cúpula de su partido con el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, la presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio, y el presidente honorífico de la formación, José Antonio Ortega Lara.

Abascal ha declarado ante los medios que está “en la calle junto a los más leales y más esforzados servidores de España” y ha opinado que Vox se manifiesta “en contra de una ley aprobada por el Gobierno junto a todos los enemigos de España y el orden constitucional”. Monasterio ha declarado también en la manifestación que el partido al que representa “no va a permitir que se ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad” del Estado y ha añadido que, si les atacan, “estaremos aquí para defenderlos”.

Agentes de todos los cuerpos policiales y simpatizantes se manifiestan este sábado por las calle en Madrid. EFE/J.J. Guillén

Por parte Ciudadanos han acudido su presidenta, Inés Arrimadas, el portavoz dl partido en el Congreso, Edmundo Bal, y el diputado Miguel Gutiérrez. La líder naranja ha afirmado que su formación siempre está “más con los policías que con los delincuentes” y ha denunciado “el sectarismo” del Gobierno, al que ha pedido que deje de “criminalizar” a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Arrimadas ha dicho que esta manifestación representa “el sentir mayoritario de la ciudadanía, estar siempre más con los policías que con los delincuentes, estar más con los servidores públicos que con los que atacan a la Policía”. “En Ciudadanos siempre, siempre hemos estado apoyando a la Policía, protegiendo a los que nos protegen”, ha afirmado la líder de Cs, quien ha pedido al Gobierno que “ya está bien de proteger a los delincuentes y desproteger o criminalizar a la Policía o a los servidores públicos”.