Hereu remarca que Cataluña necesita mejorar la financiación

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha considerado que es evidente que Cataluña necesita una mejora de la financiación. En este sentido, se ha mostrado convencido que podrá lograrse mediante una «negociación multilateral» con todas las regiones para renovar el mapa de financiación autonómica, siempre dentro del «marco estatutario y legal», informa Europa Press.

Tras asistir en Madrid a un acto de Nueva Economía Fórum en el que se presentó la America’s Cup de Vela, que se va a celebrar entre agosto y octubre en Barcelona, Hereu declinó pronunciarse sobre las manifestaciones de Carles Puigdemont, que ha dicho que el acuerdo del Gobierno central con ERC es un «escándalo» y un chantaje.

«Cataluña se expresó con claridad en las elecciones. Quiere abrir una nueva etapa con Salvador Illa, con un presidente no independentista y con una mayoría de izquierdas, y es en lo que queremos trabajar. Lo tenemos que hacer desde el respeto y el diálogo y no quiero entrar en valoraciones de declaraciones que en estos momentos no llevan a nada», afirmó el exalcalde de Barcelona ante la prensa.

Aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos

En relación con los nuevos aranceles anunciados por Bruselas a la importación de vehículos eléctricos chinos, señaló que él está «en contra de cualquier guerra comercial y una guerra comercial entre bloques económicos es la mejor manera de que todo el mundo salga perdiendo».

«Hay que hacer compatibles las políticas de reindustrialización de la UE con unas relaciones constructivas a nivel comercial. Espero que no haya una escalada de acción-reacción de ultraproteccionismo en ningún bloque porque el mundo saldría perdiendo», sostuvo Hereu.

Al titular de Industria también se le interpeló por las palabras de su homólogo Óscar Puente que ha calificado de «saco de mierda» al periodista Vito Quiles, jefe de prensa de Alvise Pérez. «Para mí la política siempre ha estado presidida por la cordialidad», indicó Hereu, «y el debate entre diferentes y yo es el estilo que voy a defender siempre». «Necesitamos serenidad en la política», remachó.