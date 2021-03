Iglesias abre otra brecha con Sánchez por los “encuentros extraños” de Dolores Delgado

La desconfianza está instalada en La Moncloa y nadie ve la forma ya de revertirla. Como si no sobrasen puntos de desencuentro entre los socios de la coalición, la reunión que supuestamente ha mantenido Dolores Delgado con la cúpula del digital OK Diario vuelve a dinamitar las ya maltrechas relaciones del PSOE y Unidas Podemos.

La fiscal general del Estado fue ‘pillada’ este miércoles entrando y saliendo de un piso en Madrid en el que también estuvieron, entre otros, Eduardo Inda y Manuel Cerdán, director y adjunto del citado medio. Así lo reveló el digital ctxt.es y, aunque el periódico de Inda lleva este jueves una entrevista con Delgado, Pablo Iglesias y su entorno siembran dudas.

El vicepresidente segundo ha aludido indirectamente al asunto. Citando a Felipe González, que dijo que “el Estado de derecho se defiende en las tribunas y en salones, pero también en los desagües”, Iglesias ha apostillado que “en los desagües se sigue defendiendo el statu quo pero hay focos, maquillaje, amistades y encuentros extraños… y atronadores silencios“.

Podemos se ha hecho eco de la noticia en su cuenta oficial de Twitter pero el más directo ha sido Juan Carlos Monedero, cofundador del partido que ahora no tiene cargo orgánico en el mismo. “Nos quieren tratar de gilipollas y se inventan corriendo una entrevista. Sin fotógrafo, sin jefe de prensa y con el 2º de fiscalía. El olor es irrespirable”, ha afirmado.

En el vídeo de ctxt.es se ve a Delgado saliendo del piso madrileño después de Inda y Cerdán, custodiada por dos escoltas y un asesor. La portavoz de Podemos, Isa Serra, también ha denunciado que “ayer la fiscal general se reunía con el periodista de las cloacas, justo cuando salía Villarejo de prisión“, ironizando con que es “otro día más en la democracia plena“.

Y es que a los morados les irrita no solo la supuesta reunión (o la supuesta entrevista), sino que haya tenido lugar el mismo día en que el excomisario José Manuel Villarejo salía de prisión, con el antecedente del reciente encuentro de Delgado con Florentino Pérez, Antonio García Ferreras y el exjuez Baltasar Garzón, que es pareja de la fiscal general del Estado.

Ayer conocimos algo gravísimo y es que nada menos que la Fiscal General del Estado, el día que liberan al mafioso Villarejo, se reúne en secreto con sus principales socios de la cloaca mediática.



¿Por qué hay algunos medios que hoy ocultan esta reunión? https://t.co/1l0ZQyXJpU — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 4, 2021

Podemos pide la comparecencia de Delgado

Otros políticos han comentado este asunto, como por ejemplo Toni Cantó. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha acusado a Delgado de siempre haber sido “parte de las cloacas del Estado”, añadiendo que Podemos “tragó su nombramiento” porque “su vicepresidencia y ministerios estaban en juego”. “Ahora que no se quejen”, dijo.

Pero el partido de Iglesias no seguirá el ‘consejo’ de Cantó. Unidas Podemos pedirá la comparecencia de Delgado en el Congreso de los Diputados, y Esquerra Republicana y EH Bildu le apoyarán, informa El Confidencial. Esto supone romper la “tregua” de los morados con la exministra de Justicia, a quien no han atacado desde que fue nombrada fiscal general.

La petición de comparecencia no la justifica Podemos solo por “la reunión mantenida con Eduardo Inda, conocido socio del excomisario José Manuel Villarejo en las denominadas ‘cloacas del Estado'”, sino por su coincidencia en el tiempo con la salida de prisión de Villarejo y la investigación que ha abierto la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Echenique.

Dicha investigación, por un tuit del portavoz parlamentario apoyando las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, se ha anunciado este jueves. Echenique ha publicado los pantallazos de la noticia y de la entrevista a Delgado en OK Diario, diciendo: “A mí la fiscalía no me ha notificado nada oficialmente. Me pregunto cómo se habrá enterado Inda“.

Echenique fue uno de los primeros dirigentes de Podemos en referirse a la supuesta reunión. “Ayer conocimos algo gravísimo y es que nada menos que la Fiscal General del Estado, el día que liberan al mafioso Villarejo, se reúne en secreto con sus principales socios de la cloaca mediática. ¿Por qué hay algunos medios que hoy ocultan esta reunión?”, tuiteó.

Pero la primera en alarmarse ha sido la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo. La también secretaria de acción institucional de Podemos se hizo eco de la noticia el miércoles por la noche, comentando que “el mundo es un pañuelo, pero muy sucio”. En otro mensaje, Elizo ha señalado que “un gobierno digno […] no se puede permitir ciertas cosas“.

El mundo es un pañuelo…

– Pero muy sucio. https://t.co/sViIib0MOo — Gloria Elizo (@GloriaElizo) March 3, 2021

Todo esto está sucediendo en el momento de mayor crispación dentro de la coalición. Las tensiones entre socialistas y morados han escalado a tal punto que unos y otros han tenido que desmentir informaciones que apuntaban a un divorcio. Pero en una entrevista la semana pasada, Iglesias reconoció que “a lo mejor” llegaba el momento de decir “hasta aquí”.