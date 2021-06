Junts calcula que los indultos se aprobarán en una semana

El sector independentista cada vez ve más cerca la posibilidad de que los políticos presos por el juicio del ‘procés’ puedan abandonar la cárcel. Junts calcula que el Gobierno de Pedro Sánchez dará luz verde a la concesión de los indultos la semana que viene, después de que el Ministerio de Justicia presente oficialmente la solicitud ante el Consejo de Ministros.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha vaticinado que la decisión sobre la concesión de la medida de gracia que beneficiará a los 12 dirigentes independentistas será “muy inminente”, lo que aboca a un plazo de apenas unos días. “Hay un cierto runrún de que podría ser la semana que viene”, ha expresado en una entrevista en TV3.

Borràs conserva todavía los contactos políticos en Madrid que logró después de haber permanecido dos años como portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso de los Diputados, antes de regresar a la política catalana. Esa experiencia le dice ahora que la medida está cerca de fructificar, aunque considera que se ha demorado más de lo previsto. “Llegan tarde”, ha lamentado.

Junts se aferra a la vía unilateral a pesar de los indultos

La previsible concesión de los indultos no ha alterado la posición política de Junts que sigue apostando por tomar cualquier camino para proclamar la independencia de Cataluña, incluida la fórmula unilateral que ya han descartado desde Esquerra Republicana. “El acuerdo de legislatura habla de no renunciar a ninguna vía y por lo tanto no excluir ninguna“, ha recordado Borràs.

La presidenta del Parlament se ha alineado al lado de Jordi Sánchez, que ya ha cuestionado públicamente el giro de guion de Oriol Junqueras para buscar un referéndum acordado con el Gobierno de Pedro Sánchez. “El modelo escocés funciona para Escocia y el Reino Unido”, ha explicado.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras durante la sesión constitutiva en el Congreso. Foto: EFE

Borràs también ha mostrado su escepticismo con la mesa de diálogo que volverá a reunir a los responsables de la Generalitat con el Gobierno de España, después de casi un año suspendida por la entrada en escena de la pandemia y la inhabilitación de Quim Torra como presidente de Cataluña. “No ha dado frutos y es difícil que los pueda dar”, ha insistido.

Pedro Sánchez ya ha abierto la puerta de Moncloa a Pere Aragonès para sentarse a negociar una fórmula política para acabar con el conflicto en Cataluña. Aunque la incógnita pasa por saber si en la mesa también se podrán sentar Oriol Junqueras o Jordi Sànchez. Los dos líderes de las formaciones independentista siguen en prisión, a expensas de que se formalicen los indultos.

Borràs carga contra los manifestantes de Colón

Los cálculos de Junts se produce a unas pocas horas de que la plaza madrileña de Colón reciba a los manifestantes que han sido convocados por la plataforma Unión 78 para protestar contra la tramitación de los indultos para los condenados del ‘procès’. La protesta contará con la participación de los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Borràs ve la movilización como un acto de venganza, en el que no se ha tenido en cuenta la situación de los dirigentes independentistas que acumulan más de tres años en prisión por el referéndum ilegal de 2017. “Es triste que haya gente incapaz de tener un ejercicio de empatía con las personas que están sufriendo”, ha zanjado.