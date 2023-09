Junts y ERC exigen a Sánchez acelerar la negociación de la ley de amnistía

Junts y ERC tienen muy claras sus condiciones para negociar una eventual investidura de Pedro Sánchez con el PSOE. Ambas formaciones han exigido este sábado acelerar la negociación de la ley de la amnistía para los imputados del procés, aunque cada una con sus particularidades y con alguna que otra alusión de los de Carles Puigdemont a los republicanos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este sábado al PSOE de que «no rebajarán demandas» y que su partido, además, «cobra por adelantado». Sin embargo, cabe recordar que desde Moncloa no aseguran que haya aprobada una ley de amnistía antes de la investidura de Sánchez.

Así se ha expresado Nogueras en su intervención en el consejo nacional de Junts en Mataró (Barcelona), donde ha asegurado que «si el PSOE quieren negociar con Junts ya sabe perfectamente cuál es su margen de negociación«. Y es que, para los de Puigdemont, la aprobación de la ley de amnistía es una «condición previa» para negociar la eventual investidura de Sánchez.

«No aflojaremos, no nos van a templar las piernas y tampoco rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos«, ha dicho Nogueras, una aunque sin mencionar a ERC. «Nosotros no hacemos nada a cambio de nada y ya se ha empezado a recuperar el respeto que algunos habían contribuido a que se perdiera, y mientras dependa de nosotros, Cataluña estará en el centro de todo, sin renuncias y con toda la firmeza«, ha sostenido la portavoz de Junts.

ERC da por «descontada» la ley de amnistía

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que desde su partido ya dan por «descontada» la ley de amnistía y solo «falta acabar de concretar», pero ha advertido al partido socialista que «no se quieren encontrar con una negociación de último minuto» ni con «concesiones de último minuto con finalidades partidistas».

La secretaria general de ERC, Marta Rovira. EFE/Susanna Sáez.

«ERC solo permitirá que comience la nueva legislatura si el Gobierno español vuelve a asumir y pone en el centro de la agenda política la negociación del conflicto político catalán«, ha setenciado Roviera este sábado por videoconferencia ante el consejo nacional republicano.

En este sentido, mientras para Junts la negociación es una «condición previa», los republicanos dan más margen al PSOE y se han mostrado abiertos a aprobar la ley después de una posible investidura de Sánchez, aunque con un «compromiso firmado» con «calendario y voluntad política».