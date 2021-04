Justicia pide retirar la propuesta para modificar las mayorías del CGPJ y Podemos se niega

El Gobierno se pliega ante la Unión Europea en materia de Justicia y recula respecto a la reforma para rebajar las mayorías exigidas para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes que el Ejecutivo pedirá al PSOE y a Unidas Podemos, es decir, se preguntará a sí mismo sobre retirar esta propuesta con la que no está de acuerdo Bruselas.

El toque de atención al Gobierno llegó este lunes a través de videoconferencia. Campo se reunió con la comisaria y vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova. El ministro se comprometió a no forzar la máquina y no aprobar una reforma del CGPJ que vaya en contra de sus directrices y recomendaciones. Esto incluye la reforma que PSOE y Podemos presentaron en sede parlamentaria para presionar al PP y que negociara la reforma de la Justicia.

Campo urge ahora a retirar esta medida que perjudica a los populares, ya que la modificación de la mayoría permitía renovar los órganos judiciales con Podemos y los socios de Gobierno, sin necesitar el apoyo del principal partido de la oposición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió dejar en suspenso el año pasado esa reforma después de que el Consejo de Europa y de que la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca el asunto para evitar una politización del CGPJ.

Campo señala ahora que la retirada de la proposición servirá “para evitar distracciones y centrar todos los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Justicia”.

Podemos se niega a retirar la reforma

La respuesta no ha tardado en llegar por parte de Unidas Podemos. Mientras la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aceptaba la propuesta de Campo y todo eran buenas palabras, su partido en el Congreso rechazaba retirar la medida.

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, dijo no estar de acuerdo en retirar la reforma registrada en el Congreso para rebajar las mayorías exigidas para elegir al CGPJ hasta que no haya una propuesta alternativa.

“Nosotros estamos dispuestos a estudiar otros mecanismos de desbloqueo, pero de momento no tenemos ninguno sobre la mesa”, señaló Asens, y añadió: “Hasta la fecha nos parece la mejor solución y hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa”.

Asens incidió en que desde su grupo están “abiertos” a estudiar cualquier alternativa para superar los bloqueos en el nombramiento y ha recordado que con la propuesta que registraron junto con el PSOE no se modificarían las mayorías en primer término, sino solo ante situaciones de bloqueo.

Un bloqueo como el actual, ya que Asens ve al Consejo “en una situación de ilegitimidad gravísima” para la que hay que encontrar alguna “vía de solución”.

Ley de eficiencia

Por otra parte, el ministro Campo se apoya en retirar esta proposición para que “no haya ruido” y prime la eficiencia. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros la nueva ley de eficiencia de la Justicia, que supondrá una reorganización de la planta judicial.

El ministro explicó en rueda de prensa que llevará el sello de “la cogobernanza”. “Desaparecen los conceptos tradicionales de juzgado y vamos a hablar de tribunales de instancia”, explicó Campo.

El titular de Justicia explicó que también habrá un tribunal por cada partido judicial y que estará presidido por un juez “elegido entre sus pares”. Campo también habló de las oficinas judiciales y de las oficinas de justicia que se distribuirán en todos los municipios.