La Guardia Civil busca un ‘topo’ que habría alertado a Koldo García de que era investigado

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que se está realizando una auditoría interna para encontrar al posible responsable de filtrar información a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

El informe, fechado el 29 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, apunta a que Koldo García podría haber tenido conocimiento de la investigación en su contra gracias a una filtración interna dentro de la Guardia Civil.

Para dar con el culpable, la UCO ha comenzado a auditar todas las bases de datos a las que se tuvo acceso durante la investigación, incluyendo aquellas que contienen información sobre los sistemas de investigación utilizados, los vehículos oficiales empleados por los agentes y los datos personales de los propios investigadores.

Esta decisión se produce tras un extenso informe de 60 páginas que describe las conexiones del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, entonces agregado de Interior en la embajada española en Venezuela, con la trama del caso.

La reunión en La Chalana

El auto del juez, que también se basa en este informe, menciona una reunión que habría mantenido Koldo García en el restaurante madrileño La Chalana con varios agentes del cuerpo, incluido Rubén Villalba, para hablar de los seguimientos que la UCO realizaba a la trama.

En el documento citado por Europa Press, el juez hace mención a La Chalana, un establecimiento de mariscos que ha emergido como un punto focal en el desarrollo del caso. El magistrado destaca el 17 de octubre de 2023, apenas cuatro meses antes del inicio de la operación y las detenciones.

En ese día, Koldo García, Juan Carlos Cueto -presunto líder de la trama-, y Joseba García, hermano de Koldo y también sujeto de investigación, se reunieron en La Chalana. Según el juez, durante este encuentro quedó patente que estaban al tanto de una investigación llevada a cabo por la UCO de la Guardia Civil.

Durante la comida, los implicados habrían discutido sobre la investigación, y Koldo informó a su hermano que tenía previsto «reunirse con agentes de la Guardia Civil para que le explicaran que el seguimiento no estaba dirigido hacia él, sino hacia Joseba». Además, Koldo mencionó que creía que había 27 personas bajo investigación en ese momento.

Además, el exasesor de Ábalos aseguró que en esa reunión en La Chalana se presentaría alguien de la Guardia Civil y también un representante de la UCO para aclarar que no lo estaban vigilando a él.

La información que manejaba Koldo

«No me estaban siguiendo a mí, porque si se trataba de la vigilancia sobre Izaskun y su padre… detrás de perjudicar a José Luis, detrás del secretario de Estado, detrás de eso, me parece que hay 27 personas que están siendo vigiladas. Así que esta noche los he traído aquí para verlos. Lo que más me importa es mantener la distancia, somos dos y no quiero que te vean a ti», citó textualmente el magistrado en el auto las palabras de Koldo.

Después del anuncio de Koldo García de que agentes de la Guardia Civil se acercarían a esa comida, a las 14:25 horas de ese día, indicó el juez, Koldo tuvo «un encuentro con Rubén (Villalba) en La Chalana».

«Acto seguido, se unieron a esta reunión otras dos personas. Más tarde, en ese mismo lugar se reunieron hasta seis individuos, quienes mantuvieron diversas conversaciones en grupos separados. A las 16:04 horas, Rubén abandonó el lugar llevando consigo una carpeta con documentos», recordó el magistrado.

Cuatro agentes

Aunque el auto del juez no especifica el número exacto de agentes que podrían haber asistido a la reunión en la marisquería, el informe de la UCO sí menciona que Koldo García «se reunió con varias personas, incluidos cuatro agentes de la Guardia Civil, entre los que se encontraba Rubén Villalba». De hecho, el informe proporciona fotografías tanto de este último como de otro agente más en la puerta del restaurante junto al exasesor.

Además, la UCO señala que, al analizar una conversación entre Koldo García y su hermano antes de la llegada de los agentes a La Chalana, se deduce que el exasesor del ministro «estaba al tanto, a través de fuentes de la propia Guardia Civil, de la existencia de una investigación sobre su persona, en la que habría un total de 27 investigados».