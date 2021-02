La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, se muestra optimista y asegura que Semana Santa “puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se cumplen las medidas de seguridad”. Con los contagios por coronavirus en aumento y la presión hospitalaria por las nubes, los empresarios rechazan este optimismo de Maroto y apuntan a endurecer las restricciones y que el Gobierno facilite más inversión para salvar el verano.

Los hosteleros ya miran al verano. Con el estado de alarma hasta el 9 de mayo y la tercera ola atizando fuerte, no entienden, en estos momentos, las declaraciones de la ministra y cargan duramente contra la titular de Turismo solicitando al Gobierno “más apoyo al sector”.

Reyes Maroto avanzó que el Ejecutivo ya trabaja en una estrategia para “incluir en el turismo en el plan de acción exterior”, que paso por liderar dos iniciativas: “reforzar la promoción turística a nivel internacional” y “la necesidad de liderar en ámbitos multilaterales iniciativas para reanudar la movilidad internacional”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya explicó días antes de este anuncio en un coloquio organizado por el grupo Hotusa que desde que se aprobó la extensión del estado de alarma hasta el mes de mayo, “dimos por sentado que la Semana Santa ya estaba perdida“. Y es que el problema del turismo no se solventará solo con el plan de vacunación, sino que supondrá un ejercicio posterior de recuperación de la confianza a viajar, señaló.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Foto: EFE

Garamendi considera que un sector que da trabajo a 350 millones de personas en el mundo (2,8 millones en España) saldrá de esta situación si las ayudas empiezan a transformarse.

“Hay empresas que se recuperarán en cuanto la situación comience a mejorar, pero otras tendrán que reestructurarse”, por lo que incidió en su crítica a la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses para las empresas que se han acogido a un ERTE.

“No podemos decir que las empresas viables son solo las que no tienen que despedir a nadie, porque se necesita la flexibilidad suficiente para salir de esta”, criticó.

Antonio Catalán, presidente de AC Marriot, afirmó en La Sexta que las previsiones de la ministra de Turismo son infundadas porque “dependemos de las vacunas” y critica que no se tomaran medidas antes. “Todas las previsiones que se han hecho han fallado hasta ahora. Mientras el mundo no esté vacunado, hacer previsiones me parece imposible”, señaló tajante.

El empresario considera que está en riesgo el año al completo y cree que el problema va a radicar especialmente en el proceso de vacunación en España: “Si tuviéramos una vacuna española, primero seríamos los españoles. Me preocupa mucho el ritmo de las vacunas, que va a ser lo que va a marcar realmente la salida de la crisis“, anticipó Catalán.

Priorizar a los camareros en la vacunación

Mientras el Gobierno trabaja para reactivar el turismo internacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al sector hostelero para escuchar sus propuestas ante un nuevo Consejo Interterritorial de Salud.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso | EFE/Archivo

La madrileña anunció este lunes que no endurecerá las restricciones pero sí estudiará la propuesta que le han hecho desde el gremio: priorizar en el siguiente grupo de vacunación a los camareros, dependientes y personal que está en primera línea en riesgo de exposición al virus. “No solo camareros y personal de sala, también cajeros o quienes atienden en tiendas, pudieran ser colectivos preferentes en la vacunación, cuando empiece la fase de macrovacunación”, destacó Aparició.

Así, José Antonio Aparicio, presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor, le hizo este lunes en firme la propuesta a Ayuso. El Gobierno de la Comunidad de Madrid señala que lo estudiará, mientras decretó el uso obligatorio de mascarillas en el interior de los restaurantes. Ayuso también se ha comprometido a volver a retrasar en cuanto se pueda, y los datos de incidencia mejoren, el toque de queda a las doce de la noche, para que el sector de la restauración y de la cultura puedan mantenerse abiertos hasta esa hora.

Reformas estructurales

No solo los empresarios y la Comunidad de Madrid, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también advierte al Ejecutivo que la recuperación será muy “desigual” por sectores, desde el manufacturero que se ha recuperado con relativa rapidez en todo el mundo, al turístico, que en verano vivió un pequeño rebote pero “todo hace pensar que los efectos serán persistentes” y que no se recupere su nivel previo a la crisis hasta el año 2024.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Foto: EFE

De Cos solicita al Ejecutivo acompañar a la política fiscal expansiva una batería de reformas estructurales, “que ya eran necesarias antes de la crisis”, como el problema de la productividad en España y la alta tasa de paro persistente. “Los fondos europeos pueden ayudar para los procesos de inversión en ciertas reformas de empresas”, aseguró en un coloquio.