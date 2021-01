Socios y no socios. Al Gobierno le explota la inacción frente al Covid-19. Los partidos reclaman cambiar la estrategia que ya se aplicó durante la segunda ola con la ocupación hospitalaria en aumento. Los socios de Gobierno acusan a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, de mantener los “intereses electorales” por encima de la gestión sanitaria, mientras que Ciudadanos pide abiertamente la ‘cabeza’ de Fernando Simón. País Vasco, Cataluña, Galicia y Castilla y León se niegan a firmar la estrategia de vacunación del Gobierno y desde el Ejecutivo prometen que este domingo llegarán 52.000 dosis de la vacuna de Moderna ante los retrasos sufridos. La tensión aumenta al ritmo de los contagios.

Las comunidades no pueden más. Sienten que no se les escucha y, sobre todo, que el Gobierno no tiene en cuenta ninguna de las medidas que le proponen para intentar frenar esta tercera ola de coronavirus. La mayoría de territorios elaboró planes propios, algunos de más de 50 hojas, para aportárselos a la nueva ministra de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado este jueves.

El Ejecutivo tomó nota, sin embargo, el documento final que elaboró, de cuatro páginas y tras más de dos horas de reunión, no incluyó ninguna toma en consideración de ningún territorio. “Palabras vacías”, señalan desde Galicia, para aguantar las mismas medidas que su antecesor, Salvador Illa. País Vasco, Cataluña, Galicia y Castilla y León se negaron a firmar el documento y reiteraron su voto particular negativo.

Lea aquí el documento del Gobierno sobre la estrategia de vacunación:

El texto hace referencia a la “cogobernanza”, haciendo hincapié en que la Estrategia de vacunación “ha de desarrollarse en los planes operativos de cada territorio”. Además, se eliminó la referencia a evitar y detectar el uso indebido de las vacunas, dejando la indicación de desarrollar medidas preventivas. “Ni siquiera sanciones, sólo reproche moral a los que se vacunen antes”, critican desde País Vasco.

Ante lo que califican como “inacción del Gobierno”, desde algunas comunidades se pusieron en contacto con los partidos para dar otro ‘toque’ a Darias en su estreno en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso. Dicho y hecho. Los reproches estuvieron servidos este viernes desde el primer minuto porque Darias se dedicó a recordar, en su discurso, la estrategia de vacunación del Gobierno así como la “cogobernanza”, basada en la gestión de las comunidades.

La ‘cogobernanza’ del Gobierno no funciona

La diputada del PP y médica, Ana Pastor, reclamó al Gobierno el cambio de estrategia para salir del ránking de los países que peor lo han hecho frente a la Covid-19. “Están más preocupados por las elecciones que por la pandemia. Sólo buscan fotos que les vienen bien”, señaló en el Congreso.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, presiden por primera vez en sus nuevos cargos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 28 de enero de 2021 | EFE/BPDLB/Moncloa

Siguiendo la estela, para Vox la ministra Darias “no está cualificada” y ya le anticiparon: “No le vamos a dar usted ningún periodo de gracia”, dijo su portavoz y médico, Juan Luis Steegmann. “Existen 17 regulaciones distintas, la gente está volviéndose loca porque no entiende nada”, siguió el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas.

Cuando los reproches parecían disiparse llegó el turno de los socios de Gobierno. Según Bildu, el panorama que pintó Darias “no se parece a la realidad”. El portavoz abertzale, Oskar Matute, destacó la incongruencia de hablar de cogobernanza cuando luego no se presta atención a las reclamaciones de las comunidades autónomas, una “actitud pasiva” que en su opinión tiene mucho que ver con los intereses electorales del Gobierno. La portavoz del PNV, Josune Gorospe, no entiende la persistencia del Gobierno en negarse a cambiar el estado de alarma sin dar explicaciones. Algo “incomprensible” también para ERC.

Mientras que la guinda del pastel se llamó Ciudadanos. Los de Inés Arrimadas arremetieron duramente contra la “catadura moral” de un Gobierno que ha antepuesto el interés electoral al de protección de la salud de los españoles. Los naranjas urgen a apartar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Darias calificó de “acicate” las críticas de los partidos y les pidió “un poco de confianza” y “reconocimiento mutuo” de lo que hace el Gobierno.

Estudiar nuevas medidas

Ante el chaparrón de críticas, las comunidades autónomas se preguntan ¿por qué el Gobierno no estudia nuevas medidas que ayuden ante un proceso de vacunación que sufre retrasos? Los últimos datos ofrecidos por Sanidad registran un dato que preocupa al Gobierno: la presión hospitalaria en las UCI continúa al alza, con un 43,95% de las camas ocupadas por pacientes Covid, 1,11 puntos más que el día anterior.

España notificó este viernes 38.118 nuevos contagios por coronavirus, de los que 15.315 se diagnosticaron en las últimas 24 horas. Desde Sanidad se aferran a que la incidencia del virus en los últimos 14 días baja por segundo día consecutivo y se sitúa en los 886,67 casos por cada 100.000 habitantes, un ligero descenso de 3,26 puntos respecto a la jornada previa. Sin embargo, el objetivo del Gobierno con el estado de alarma es llegar a los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Una meta que está a años luz de los planes del Ejecutivo.

La viróloga Margarita del Val.

La viróloga Margarita del Val propone mantener a rajatabla los aislamientos de los contactos de positivos. En su opinión, esto es importante y “no se está cumpliendo”. Según la viróloga, el virus tarda hasta un máximo de diez días “en abrirse camino en una persona hasta que da positivo”, de manera que, si alguien es contacto de un positivo, tiene que hacer la cuarentena de 10 días.

“La tienen que recetar los médicos, tienen que dar la baja, la empresa la tiene que respetar porque durante esos diez días, aunque uno tenga una PCR o un test de antígeno negativo, unos días después puede que dé positivo”, señala. Lo cierto es que en muchas comunidades aseguran que estos plazos, en ocasiones, no se cumplen, ya que “los hospitales están colapsados de citas médicas”, señalan desde Castilla y León. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió este viernes en su reunión con el presidente del Gobierno reactivar una bolsa de sanitarios para evitar que sucedan situaciones como ésta.

Para la epidemióloga y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Andrea Burón, “el problema es que no se ha hecho una evaluación de las medidas que se han tomado hasta ahora para conocer el beneficio y el coste de ellas. Y esto es una limitación importante”.

Los expertos consultados por ED coinciden en que las comunidades deberían de intensificar la supervisión de cumplimiento de las medidas en vigor, así como controlar los espacios cerrados (hostelería). Bajo ningún concepto plantean otro confinamiento estricto como el de marzo, pero sí seguir a rajatabla los días de confinamiento y el realizar el segundo test cuando ya eres positivo. Se da el caso de hospitales que dan el alta al paciente positivo tras su cuarentena sin haberle realizado un segundo test de Covid.