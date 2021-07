Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. El Gobierno ignora la maniobra del ICF mientras prepara el diálogo con el Govern

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avalará finalmente las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos del Govern. Un movimiento que, según los juristas consultados, podría terminar en un posible fraude de ley. Sin embargo, en Moncloa ha pasado desapercibido.

2. La ficha bancaria del ICF, en el aire tras la maniobra de Aragonès

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avalará finalmente las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés. El Govern se expone con esta operación a posibles consecuencias jurídicas contra los funcionarios, como bien asumió el consejero de Economía, Jaume Giró.

3. Fridman fuerza a los accionistas críticos de Dia a acudir a la ampliación

A pesar de las críticas realizadas, los accionistas minoritarios de los supermercados Dia acudirán a la ampliación de capital propuesta por la compañía. Naturinvest, que se había mostrado abiertamente contrario al diseño de la operación, no solo suscribirá la medida: pide al resto de propietarios que acudan al plan. El capital responde a las amenazas de Letterone de que si no se completa la ampliación no se podrá mantener el ritmo inversor previsto.

4. Liberbank pagará los más de 20M que debe a su plantilla para cerrar la fusión con Unicaja

Unicaja ha tomado ya las riendas de Liberbank, entidad que está a punto de absorber. El banco malagueño y el asturiano cerrarán su fusión antes de que acabe este mes de julio y formarán el quinto banco más grande del país por volumen de activos. Algo más de 110.000 millones de euros, lo que les situará en la lista por encima de Bankinter, pero detrás de Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell.

5. Caixabank lidera la subida de intereses en plena ola de compra de coches

El fin del estado de alarma, las vacunas y en general la sensación de recuperación económica ha llenado de optimismo a los españoles, que se han lanzado de lleno a pedir un crédito. Los que más se solicitan cada año van destinados a obtener liquidez y refinanciar deuda.

6. Más de la mitad de españoles ve insuficientes las restricciones del Gobierno contra la quinta ola

El nuevo pico de contagios por coronavirus ha traído de vuelta el pesimismo. En apenas un mes, España ha pasado de registrar una incidencia acumulada por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes a superar los 600. Y, conforme empeoran los datos epidemiológicos, la mayoría de los españoles considera que las restricciones del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la Covid-19 son insuficientes.

