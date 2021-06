Pedro Sánchez multiplica su presencia en Barcelona antes de aprobar los indultos

Pedro Sánchez se ha puesto el traje de campaña para lograr el máximo respaldo posible a los indultos. El apoyo del empresariado catalán y de Antonio Garamendi han servido para allanar el camino, pero el presidente del Gobierno prepara un gran acto final en defensa de la medida de gracia el próximo lunes en Barcelona. 24 horas antes de un Consejo de Ministros marcado en rojo.

Y es que, desde Moncloa, se apunta al martes 22 como fecha más que posible para confirmar el perdón a los presos del 1-O. Teniendo en cuenta que Sánchez quiere reunirse con Pere Aragonès este mes de junio y con los indultos ya aprobados, no hay muchas más opciones, aunque tampoco se descarta el día 29.

Leer más: Pedro Sánchez baraja aprobar los indultos el 22 de junio

En todo caso, el presidente del Gobierno ha decidido multiplicar su presencia en Barcelona antes de aprobar la medida de gracia. Este mismo viernes participará en la clausura del Cercle d’Economía, donde ya ha obtenido el aval de los empresarios al indulto. El lunes, no obstante, buscará el apoyo de la sociedad civil.

Lo hará en un acto que tendrá lugar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona ante 300 invitados. Ante todos ellos, defenderá la necesidad de aprobar los indultos e iniciar una nueva etapa de diálogo en una conferencia cuyo título deja claro cuál es el mensaje a transmitir: “Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España”.

En ese cónclave, Sánchez explicará su “agenda para Cataluña” e insistirá en el argumentario favorable a los indultos que ya ha protagonizado durante los últimos días.

Ya en Bruselas, el pasado lunes, afirmó que estaba “dispuesto” a dar pasos que favorecieran la convivencia. Un mensaje que repitió en el Congreso el miércoles y en el que también había insistido María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El PP, por su parte, insiste en calificar como “vergonzante” la medida, aunque sus críticas al Gobierno están perdiendo adeptos. El miércoles perdió una votación en el Congreso en contra de los indultos y este jueves el presidente de la CEOE también ha dado la “bienvenida” a la medida de gracia.

Pablo Casado, sin embargo, ha aprovechado su intervención en el Cercle d´ Economia para advertir a los empresarios catalanes de una medida que, en su opinión, no va a traer soluciones, sino frustración. : “Mi pregunta es si van a generar más frustración. Si no los piden, si no se arrepiente, esos esfuerzos inútiles acaban produciendo melancolía”.

El presidente del PP, además, ha recordado que los indultos no cuentan con el visto bueno del tribunal sancionador: “No podemos avalar como descompresión medidas que no están garantizadas por la ley, como ir en contra de un informe del Tribunal Supremo”.

El Gobierno y Pedro Sánchez son conscientes de ese informe desfavorable y del rechazo de una buena parte de la ciudadanía española a los indultos. Por ese motivo, Moncloa ha puesto en la agenda del presidente dos actos en Barcelona que servirán para escenificar el respaldo de empresarios y representantes de la sociedad civil.





.