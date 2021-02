Plataforma per la Llengua acusa a RTVE de “supremacismo” por el debate del 14-F en castellano

Es “supremacista” que Radio Televisión Española (RTVE) emita para todo el país un debate en castellano con los candidatos a las elecciones catalanas del 14-F, según Plataforma per la Llengua, que ha cargado contra la corporación pública por presionar a los candidatos a expresarse en castellano para que pudieran ser entendidos por el resto de los españoles.

Plataforma per la Llengua condena el debate en todo sentido, empezando por la decisión inicial de hacerlo en castellano. La elección del español enfadó también a algunos trabajadores de RTVE en Cataluña, que la semana pasada firmaron un manifiesto denunciando que es el primer debate de Cataluña que no se emite en catalán y criticando que lo condujera Xabier Fortes y no un presentador autonómico.

Pero las críticas de independentistas y nacionalistas fueron a más cuando, al inicio de la emisión del debate, Fortes animó a los líderes de ERC, JxCat, la CUP y el Pdecat a hablar en castellano porque ya habría otros debates en los que podrían comunicarse en catalán. El periodista lo dejó a discreción de los candidatos, que siguieron hablando en catalán. Jéssica Albiach, de los comunes, alternó entre una y otra lengua.

La acusación de “supremacismo” llegó esta semana mediante un incendiario comunicado de Plataforma per la Llengua, una organización que incluso ha espiado los patios de las escuelas catalanas para monitorizar que los niños hablen en catalán durante el recreo. El documento incluye críticas por la decisión de TVE de poner traducción simultánea sobre los candidatos que evitaron el castellano.

Un debate “hostil”

“La televisión pública estatal —que los catalanoparlantes ayudan a mantener con sus impuestos— mostró una actitud que no solo es supremacista sino que también es contraria a la legislación vigente”, asegura la ONG del catalán, citando la Constitución, que establece que los medios de comunicación deben respetar el pluralismo y las diversas lenguas de España. “Esta obligación pluralista fue ignorada por TVE“.

Lamenta Plataforma per la Llengua que otros ciudadanos catalanoparlantes de comunidades como la Valenciana o Baleares no pudiesen escuchar a los candidatos hablar en catalán debido a la traducción simultánea. Algo que, a su parecer, supone un perjuicio de la Ley 17/2016 que anima a la televisión pública a promocionar la diversidad lingüística. También asegura que va en contra de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

“La ONG del catalán valora positivamente la decisión de los candidatos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú, la Candidatura d’Unitat Popular y el Partit Demòcrata de expresarse en catalán a pesar del contexto hostil. También comparte y agradece las quejas de los trabajadores de la división que tiene esta televisión en Cataluña, que mostraron su malestar por el hecho de que el debate se presentara en castellano”.

Asimismo, la organización anuncia que se ha quejado de esta situación con el relator de minorías de Naciones Unidas, Fernand de Varennes, a quien ha transmitido “su preocupación por la impunidad con que algunos cargos públicos promueven el odio contra los catalanoparlantes”.

“Provinciano” y “mal educado”

Así como aplaude a los candidatos que hablaron en catalán durante el debate, Plataforma per la Llengua se lanza contra aquellos que no lo hicieron y contra quienes criticaron a los dirigentes que sortearon el castellano durante el debate. La ONG se hace eco por ejemplo del “odio a España” que según Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos, explica la actitud de los independentistas durante el debate.

También reprocha que la diputada de Cs, Sonia Sierra, dijese en Twitter que los “políticos separatistas” utilizaban el catalán en un debate “emitido a toda España”. Otra crítica que no caló bien fue la de la diputada del PSC, Sònia Guerra, que afirmó que la decisión de los candidatos que hablaron en catalán es “provinciana” y “mal educada”.