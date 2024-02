Podemos va a proponer al resto de partidos de lo que considera «el bloque democrático» crear una comisión de investigación parlamentaria sobre todos los contratos de material sanitario que firmaron las diferentes administraciones públicas durante la pandemia de covid-19.

Lo anunció este lunes en rueda de prensa en la sede del partido la portavoz de su Ejecutiva, Isa Serra, quien describió lo que se va conociendo de las gestiones y comisiones de Koldo García, ex asesor del entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, como «un grave caso de corrupción» con un «enorme coste para la ciudadanía en términos democráticos» y también «para las arcas públicas», además «aprovechándose de la situación de emergencia» que vivía España, que obligaba a firmar contratos sin concurrencia ni publicidad.

Serra insistió en catalogar la corrupción como «una seña de identidad del viejo bipartidismo» al que se debe aplicar «tolerancia cero» e instó al PSOE a que «tiene que pensar en España y no en el Partido Socialista». Por eso, anunció que Podemos propondrá «al conjunto del bloque democrático» una comisión parlamentaria «para investigar la corrupción durante la pandemia» y «todos los contratos de emergencia» que se realizaron, «también los de Tomás Díaz Ayuso», el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel.

Según dijo, el PSOE «debería ser el primer interesado en saber qué sucedió», pero no exigió que Ábalos deje el acta de diputado, porque «la solución no es simplemente que dimita» ni «buscar un chivo expiatorio», sino «que se investigue todo lo que sucedió, quién lo sabía y que se diriman responsabilidades», porque, a su entender, «había más personas que sabían que esto estaba pasando», no sólo el exministro. Fuentes de Podemos recordaron que Ábalos fue destituido en el Gobierno poco después de los hechos.

Serra no aclaró qué votará Podemos en caso de que llegue primero al Congreso la solicitud de una comisión de investigación sobre el llamado ‘caso Koldo’ que va a registrar el PP, pero insistió en que «es fundamental que se diriman todas las responsabilidades y que se rindan cuentas», así como que el dinero desviado vuelva al erario, y «no se busquen solamente chivos expiatorios».