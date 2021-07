El PP acusa a Sánchez de montar una Conferencia de Presidentes “fake” para pactar con Aragonès

Pere Aragonès da plantón a Pedro Sánchez en la XXIV Conferencia de Presidentes; el lehendakari Iñigo Urkullu todavía está en el aire, y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso dice que se lo tiene que pensar. Y es que, para el PP, esta reunión del jefe del Ejecutivo con los líderes autonómicos tiene un solo objetivo: “Echarse una foto con los presidentes y luego irse con Aragonès”.

Estas palabras del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, no distan mucho de las del president de la Generalitat, que justificó su ausencia alegando que este tipo de foros “muchas veces son una escenificación, una foto” y no un lugar en el que se “trabaja”, por lo que ha decidido priorizar “la relación bilateral”. Pero esta opción no la tienen el resto de regiones.

En una entrevista en Espejo Público, García Egea ha lamentado que para los socios del Ejecutivo exista esta mesa de diálogo, mientras que el resto solo tiene “un monólogo en una conferencia fake de presidentes”.

“Las decisiones se tomarán en la mesa con Aragonès, no el viernes en la conferencia. Y luego el resto de decisiones irán en cascada en el resto de las comunidades autónomas”, ha advertido García Egea, quien no ve sentido a este encuentro.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha solicitado a Pedro Sánchez anular el posible embargo del Tribunal de Cuentas a los líderes del 1-O. Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa y Fernando Calvo.

El orden del día del evento, que se celebrará en el Convento de San Esteban de Salamanca y será presidido por Felipe VI, tan solo tiene dos puntos del día. El primero de ellos es para analizar la situación de la pandemia, cómo avanza la campaña de vacunación y cuáles serán los próximos pasos a seguir. En el segundo, Sánchez presentará la Estrategia Nacional 2030 frente al reto demográdico.

“No será una conferencia, es solo un monólogo de Sánchez”, ha criticado al respecto el secretario general de los populares. “Debería haber puesto como primer punto ‘intervención de Pedro Sánchez’ y de segundo ‘ruegos y preguntas’. Eso es lo que va a ocurrir. Nadie sabe cómo se van a tomar las decisiones o quién las va a tomar”, ha agregado.

El PP no se cree la ruptura de Vox por la crisis de Ceuta

García Egea también ha abordado la supuesta ruptura que se ha dado entre Vox y su partido después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesus Vivas, del PP, se haya abstenido a la hora de nombrar a Santiago Abascal persona non grata.

Vox ha amenazado con romper toda la relación con el que hasta ahora es su socio en numerosas comunidades en las que se necesitan para gobernar. Pero el PP no se cree esta ruptura y ha intentado quitarle importancia.

“No se que efectos prácticos tienen estas cuestiones. Si mañana llevamos una bajada de impuestos a Madrid o Andalucia los partidos votaran a favor o en contra pero no por lo que pase en Ceuta”, ha asegurado. “¿Algo que pase en Ceuta tiene efecto para los autónomos de Madrid?”, se ha preguntado.

El secretario general del PP ha recordado a Vox que las encuestas dejan claro que el unico que puede echar de Moncloa a Pedro Sánchez es Pablo Casado, una cuestión que en su opinión pesa más que lo que ocurra en el parlamento ceutí.

No obstante, aunque ha respaldado a Vivas, también ha acariciado a Vox. “Esa figura no debe utilizarse, tiene que estar fuera del día a día”, ha aseverado. “El propio presidente de Ceuta dijo que se abstuvo porque no esta de acuerdo. Lo mejor para no formar parte del circo político era abstenerse. Es una figura absurda”, ha concluido.