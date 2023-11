El único alcalde del PP en Lleida deja el partido: «hacen colaboracionismo con el opresor»

Hasta hace pocas horas el PP contaba con cuatro alcaldes en toda Cataluña. Pues ahora solo quedan tres, porque el responsable del ayuntamiento del pueblo leridano de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez Berenguer, ha abandonado el partido con fuertes críticas a sus dirigentes.

Pérez Berenguer había sido cabeza de lista del PP por la provincia de Lleida el pasado 23-J. En 2015 había sido elegido alcalde con solo 27 años por el PSC, partido que abandonó dos años después, como recordó en un post en X en el que cargó duramente contra el PP por el acercamiento que tuvo Alberto Núñez-Feijóo a Junts antes de su investidura.

El PP, tras el #23J ; "Junts no es mi rival." "La tradición democrática de Junts está fuera de toda duda." "Hay que buscar el encaje de Cataluña." "Respeto a Puigdemont." "Hay que normalizar la relación con el nacionalismo." Y lo peor; cuando el pueblo al que el PSOE conduce a…

En esta red social Pérez Berenguer recordó varias frases de Feijóo y otros dirigente del PP que habían relajado la confrontación con el nacionalismo catalán.

“Junts no es mi rival”, “La tradición democrática de Junts está fuera de toda duda”, “Hay que buscar el encaje de Cataluña”, “Respeto a Puigdemont”, “Hay que normalizar la relación con el nacionalismo” son algunas de las citas que adjudicó el alcalde al PP tras las elecciones del 23J.

Pero para Pérez Berenguer, lo peor es “cuando el pueblo al que el PSOE conduce a una dictadura decide rebelarse, lo criminaliza”.

Para el alcalde de este pueblo de 1.100 habitantes, a 20 kilómetros de Lleida, todas estas actitudes han sido “suficientes para descubrir que el colaboracionismo con el opresor anida en lo más profundo del PP”.

“Por ello, hoy me doy de baja; por las mismas razones que me fui del PSOE, también un 8 de noviembre, en 2017, previendo su infame traición a España”, dice en X, para rematar afirmando que “Hay esperanza. España ha despertado”.

Ese post con el que se despide del PP forma parte de una larga lista de acusaciones tanto al PSOE (“es una secta destructiva”) como a su antiguo partido (“Vergüenza de declaraciones”, calificó a la opinión del coordinador general popular Elías Bendodo tras una manifestación de Vox).

O a los medios, a quienes acusa que “parecen estar deseando criminalizar a todo un pueblo determinado a rebelarse ante la tiranía”.

Me preocupa lo que veo por parte del PP; de su acercamiento a Junts. Me enfada y me preocupa. Y tengo muy claro que si el camino es ese, para qué tantas alforjas. Mi compromiso siempre estará con los catalanes señalados, olvidados y excluidos por el separatismo. Y como yo, muchos