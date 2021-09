El PSOE tumbará la reforma del CGPJ propuesta por el PP

El Partido Socialista votará en contra de la reforma sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que llevará esta tarde al Congreso de los Diputados el Partido Popular. Su rechazo impedirá que salga adelante la normativa que persigue establecer que 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los propios magistrados.

El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha adelantado su ‘no’ a la ley, lo que impedirá previsiblemente que salga aprobada en la cámara. Su grupo no está dispuesto a debatir sobre la reforma antes de que se haya renovado la cúpula del CGPJ de acuerdo a la actual normativa establecida en el año 1985.

“Queremos que se cumpla la ley, donde existen garantías en la renovación, los jueces cuentan con garantías”, ha reafirmado.

El rechazo de los socialistas anticipa una prolongación del bloqueo en la institución que permanece en funciones desde el año 2018 por la falta de acuerdo político. Las discrepancias entre el PP y el PSOE han hecho imposible que se alcance la mayoría de tres quintos necesaria actualmente para dar relevo al órgano de gobierno de los jueces.

Gómez se ha mostrado abierto de discutir sobre la propuesta presentada por el PP, que emana de las reivindicaciones planteadas por las propias asociaciones de jueces ante la Comisión Europea. Sin embargo, ha emplazado ese debate al futuro. “No estamos dialogando sobre un marco que regule la elección de los órganos porque sencillamente está bloqueado“, ha afirmado.

El portavoz socialista ha responsabilizado al líder de los populares de provocar esta ruptura de las negociaciones al negarse a pactar la renovación de la cúpula del Poder Judicial por el mecanismo vigente. “Estamos en una situación de anomalía provocada por Pablo Casado”, ha expresado.

El PP se aferra a las recomendaciones de los jueces

La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar. Minutos después de saber que la iniciativa no iba a prosperar, Cuca Gamarra ha cargado contra el presidente del Gobierno por no aceptar su propuesta de reforma. “¿Qué le impide a Pedro Sánchez asumir un compromiso con la separación de poderes?”, se ha preguntado.

La portavoz parlamentaria de los populares ha defendido que su iniciativa nace de las recomendaciones mostradas por el Tribunal Constitucional, la Comisión Europea y las principales asociaciones de la judicatura española. “El objetivo es lograr más independencia en uno de nuestros poderes”, ha reafirmado.

Gamarra ha acusado al portavoz socialista de imprimir un “carácter autoritario” a sus declaraciones por haber cerrado la puerta a debatir una reforma legislativa procedente de la oposición. “Es un camino que entendemos que no puede ser rechazado por todos aquellos que quieran mejorar en calidad democrática”, ha afirmado.

Su cruce de declaraciones anticipa una nueva ruptura de las relaciones. Las dos formaciones han tratado de pactar el relevo del CGPJ hasta en tres ocasiones desde 2018 sin éxito. El bloqueo se extiende a otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.