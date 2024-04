Puigdemont amenaza con su retirada de la política si no es elegido presidente de Cataluña

El candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sorprendido al anunciar que se retirará de la política activa si no es elegido presidente. En una entrevista con RAC1, Puigdemont afirmó que volverá a Cataluña el día del debate de investidura en el Parlament, incluso si no es el candidato a presidente, pero dejó claro que su regreso no será para servir a ninguna estrategia electoral ni para provocar conflictos.

«Mi retorno no será un acto al servicio de una estrategia electoral ni de provocación. Será un acto de compromiso institucional«, dijo Puigdemont, subrayando que su presencia en Cataluña durante el debate de investidura será en beneficio del país y no de ningún partido político.

Puigdemont se ve como presidente de la Generalitat

Puigdemont también adelantó que no se ve a sí mismo como líder de la oposición en esta legislatura, insinuando que su retirada de la política activa podría ser inminente si no consigue la presidencia.

«Si no soy elegido presidente, no tengo intención de ocupar un escaño en el Senado ni de formar parte de consejos de administración de empresas«, señaló Puigdemont, aunque enfatizó que no está preparando un «discurso de derrota».