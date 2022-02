El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes desde Bruselas que se aclaren «cuanto antes» y «con total transparencia y total contundencia cualquier sombrea de duda y acusación de corrupción» en torno a la comisión percibida por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en un contrato adjudicado por el gobierno regional. También ha criticado las «insinuaciones que no tienen ni pies ni cabeza con sentido malintencionado» realizadas para «distraer la atención», en referencia al supuesto dosier que la presidenta regional aseguró que el presidente del PP, Pablo Casado, le había comentado a ella que había recibido de parte de Moncloa con datos sobre su hermano.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea tras asistir a la VI Cumbre Unión Europea-Unión Africana, en la que ha evitado pronunciarse sobre «cuestiones internas de otros partidos», al no haberlo hecho «nunca», pero ha sido directo e insistente al priorizar en medio de toda la polémica que se aclaren las acusaciones de corrupción.

«Pediría que se aclarara cuanto antes, con total transparencia y total contundencia, cualquier sobra de deuda y acusación de corrupción que se ha hecho público en el día de hoy por responsabilidad institucional y convicción», ha enfatizado Sánchez., para criticar a continuación de forma indirecta la afirmación de Ayuso respecto a, según su relato, el supuesto dosier que habría recibido el presidente del PP, Pablo Casado, que, según asegura la presidenta regional, le comentó él a ella haber recibido desde Moncloa con información sobre la comisión del hermano de Ayuso.

En este sentido, ha exigido que «las insinuaciones que realmente no tienen ni pies ni cabeza y tienen sentido malintencionado, no se utilicen, porque da la sensación de que es lo que parece, para tratar de distraer la atención y no responder a las acusaciones de corrupción«.

Descarta convocar elecciones e instar a la Fiscalía a investigar el caso

En su comparecencia también ha negado que el Gobierno vaya a aprovechar la coyuntura de crisis en el PP para adelantar la convocatoria de elecciones generales. El Ejecutivo, ha dicho, va a «garantizar una legislatura importante», adoptando medidas para la transformación y modernización del país, como la reforma de la Ley de Ciencia aprobada este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario para atajar la precariedad de los científicos.

«En eso está el Gobierno, en gobernar y garantizar la estabilidad que necesita el país y culminar una legislatura importante para superar la pandemia, para la recuperación y seguir creando empleo», ha aclarado Sánchez, descartando por tanto cualquier posible eventual adelanto electoral respecto a la fecha prevista para finales de 2023.

Leer más: Más Madrid denuncia a Anticorrupción el contrato del hermano de Ayuso

También ha descartado por ahora que le Gobierno vaya a instar a la Fiscalía General del Estado a investigar el contrato de mascarillas autorizado por la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y en el que obtuvo una comisión de 55.850 euros el hermano de Ayuso por intermediar. «No es ahora mismo algo que nos hayamos planteado, llevo dos días encerrado en Bruselas», ha respondido Sánchez, quien, no obstante, ha apuntado que algunos grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, como Más Madrid, ya han presentado esa denuncia.

De cualquier forma, «más allá de la judicialización que pueda tener o no esta información lo importante es dar una respuesta política: que se aclare, se separa y entre todos contribuyamos a consolidar la democracia y el buen nombre de las instituciones», ha remarcado.

«Hay que ser respetuosos con las crisis internas de los partidos»

Con todo, el presidente del Gobierno ha evitado ensañarse en la terna política interna de los ‘populares’ asegurando que incluso antes de su llegada a la Moncloa nunca se ha inmiscuido en cuestiones internas de otros partidos, y aunque la crisis del PP «no es un debate edificante», cree que hay que ser «respetuosos» con ese tipo de crisis de otras formaciones políticas. «Al menos yo lo soy, lo he sido siempre y lo seguiré siendo».

Según Sánchez, el Gobierno «está en lo que tiene que estar: en resolver los problemas de los ciudadanos, la pandemia que llevamos gestionando dos años de legislatura y consolidar la recuperación y la transformación del tejido productivo gracias a los fondos europeos». Eso sí, ha insistido en que «lo más relevante», más allá de los debates, es que desde el punto de vista institucional y de regeneración democrática «se aclaren las dudas y acusaciones sobre corrupción que se están planteando».

Otros miembros del Gobierno se han mostrado aún más críticos, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha criticado que se esté viendo «lo peor de la política y de la historia del PP», considerando que los dirigentes ‘populares’ en disputa «están inhabilitados para gobernar» el país.

La polémica entre Ayuso y Casado continúa

La polémica entre Casado y Ayuso se desató públicamente ayer, jueves, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid denunció el «trato cruel» de la dirección del PP a raíz de una información publicada por ‘El Confidencial’ sobre el supuesto espionaje a su persona por las sospechas del cobro de una comisión de 286.000 euros de su hermano por intermediar en la concesión por urgencia de un contrato de mascarillas autorizado por el gobierno regional en marzo de 2020, en plena pandemia.

Este mismo viernes Casado ha negado el espionaje pero se ha defendido del «montaje» que considera que se ha urdido contra él por indagar en el asunto a nivel interno del partido, que ha exigido que se esclarezca. Posteriormente, la presidenta regional ha admitido que su hermano cobró 55.850 euros por conseguir en China mascarillas pero el contrato fue «legal».

De hecho, los consejeros de Ayuso han comparecido para afirmar que «el contrato es absolutamente irreprochable y legal». El consejero de Economía Javier Fernández-Lasquetty ha detallado que el contrato está subido al portal de transparencia desde el 10 de junio de 2020 y «está revisado por la Cámara de Cuentas, como todos los contratos de emergencia». «No hay ni tacha ni reparo sobre ese contrato«, ha apostillado.

La polémica, que ya ha provocado la dimisión del coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, tras una conversación con el alcalde José Luis Martínez Almeida, tiene visos de prolongarse, toda vez que Génova ha aplazado el congreso del PP de Madrid hasta que se aclare el caso del contrato. Entre tanto, Más Madrid ha denunciado a Anticorrupción dicho contrato.