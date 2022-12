Sánchez allana el ‘indulto’ a Griñán con el pacto de la malversación con ERC

Pedro Sánchez allana el camino para que José Antonio Griñán, condenado por malversación, evite la cárcel. El Gobierno se ha propuesto modificar el Código Penal, a priori, para contentar a sus socios catalanes. Primero lo hizo con la eliminación del delito de sedición y, ahora, en una semana atípica y de forma exprés, anuncia un nuevo delito para cargos públicos bajo el que se esconde una reforma de la malversación que podría beneficiar a ex altos cargos de ERC. Pero, según los expertos jurídicos consultados por Economía Digital, uno de los principales ganadores de este cambio sería el expresidente socialista de la Junta de Andalucía.

No haría falta que el PSOE se arriesgara a aprobar un indulto que pudiera perjudicarle en las urnas. La propuesta de los de Sánchez consiste en que los cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio por encima de 250.000 euros durante el cargo y hasta cinco años después de abandonarlo tengan que justificar este aumento. Si no, las penas de prisión serán de entre seis meses y tres años. Y, aunque los socialistas niegan que esta modificación pueda afectar al caso ERE -la gran incógnita- algunos expertos discrepan.

“Griñán se va a beneficiar desde el punto de vista de que no se embolsó directamente ni un euro», asevera el abogado penalista Eloi Castellarnau en conversaciones con este periódico. «Es parecido al tema del procés -continúa- son dos cuestiones que tanto a ERC como al PSOE les viene como anillo al dedo». El Ejecutivo de Sánchez se librará así de perdonarle el ingreso a prisión, con el escándalo político que eso supondría a pocos meses de las elecciones de mayo. «Todo quedará difuminado dentro de una reforma del Código Penal en la que las culpas se repartirán», agrega el letrado.

El expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán, a su llegada a la Audiencia de Sevilla para conocer la sentencia de los ERE, el 19 de noviembre de 2019. Foto: EFE/JM

Y las responsabilidades se reparten porque el PSOE ya no puede seguir ocultando los contactos con ERC para reformar la malversación. Este martes lo reconoció el propio presidente del Gobierno en conversaciones con periodistas en los pasillos del Congreso. Tan solo tres días más tarde, su partido lanza una propuesta al respecto y, al mismo tiempo, los republicanos presentan una enmienda a la proposición de ley de reforma del Código Penal con una base similar a lo que quieren los socialistas: distinguir entre la apropiación indebida de bienes con o sin ánimo de lucro para la persona.

«Si Griñán no aumentó su patrimonio en 250.000 euros no se le podría condenar por malversación y lo mismo con la enmienda que ha presentado ERC si no hay ánimo de lucro personal», afirma Castellarnau. No obstante, ambas propuestas suponen la vuelta al delito que ya existía antes de la reforma que realizó en 2015 el Partido Popular que remite a una administración desleal.

Por entonces, el delito de malversación de fondos públicos requería dos elementos: por un lado, destinar dinero a un objeto que no sea el de la institución de turno y, por el otro, se tenía que probar el enriquecimiento. En definitiva, lo que buscan ahora PSOE y ERC.

El PP, sobre el beneficio de Griñan: «Blanco y en botella»

Tal y como lleva avisando esta semana, los de Alberto Nuñez Feijóo ven «clara» la repercusión de la modificación del PSOE el caso de los ERE de Andalucía. «Blanco y en botella», aseguran fuentes de Génova. Porque, «si no te has beneficiado tú pero has beneficiado a todos los partidos es que eres muy generoso«, añaden. Y también ponen en duda la enmienda de ERC. «Desaparece el patrimonio público para el animo de lucro propio. Esto habrá que leerlo con atención», subrayan.

Y es que ahora es tiempo de estudiar la propuesta de ERC, y en eso está Unidas Podemos. La formación morada tiene su posición propia al respecto y aseguran en conversaciones con los periodistas que serán «muy escrupulosos y vigilantes». «No vamos a permitir que esta reforma pueda servir para que haya corruptos que se libren de las condenas«, indica el diputado Jaume Asens.

Las dudas de Unidas Podemos con el PSOE

El equipo jurídico de Unidas Podemos está manos a la obra. Quieren confiar en que no afectará a Griñán, pero lo cierto es que tienen sus dudas. Hay muchos aspectos en juego. Por ejemplo, cómo será la redacción de esta propuesta si se aprueba. “Puede que sea de estas que dependen del juez”, señala un alto cargo del partido que lidera Ione Belarra.

Esta es una de las advertencias que lanza Castellarnau. Y es que las modificaciones del Código Penal no son una operación matemática tan simple como dos más dos son cuatro. Todo puede depender del tribunal que sentencie. «Todo lo que son modificaciones es interpretable y habrá que verlo», indica. «Si tu cambias el artículo diciendo que a partir de ahora la malversación de fondos públicos exigirá obligatoriamente que se acredite un perjuicio de 250.000 euros. Entonces ya está. El acusado puede decir que no ha cometido ese delito», concluye el abogado penalista.