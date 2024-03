Sánchez cede ante Junts y acepta modificar la ley de amnistía

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que estaba convencido de que la ley de amnistía beneficiaba a todos los involucrados en el procés, incluido el expresidente Carles Puigdemont, pero está dispuesto a realizar cambios en el texto para garantizar su aprobación. El titular del Ejecutivo ha asegurado que estos cambios mantendrán la “plena constitucionalidad” del proyecto, para ofrecer mayores garantías ante las preocupaciones de Junts.

Durante una charla informal con periodistas que cubrían su visita a Brasil, Sánchez afirmó que se está cerca de alcanzar un acuerdo con Junts sobre la ley, dijo que espera que el anuncio pueda realizarse pronto, ya que la comisión de Justicia del Congreso debe debatirla este jueves.

Para Sánchez, el proyecto es constitucional

El presidente del Gobierno recordó que siempre ha sostenido que el texto de la ley debatido en el Congreso, y rechazado en el pleno por Junts, era “conforme a la Constitución y al derecho europeo”, e insistió en que seguiría siéndolo al concluir su proceso parlamentario.

A la espera de que se haga público el acuerdo con Junts, Sánchez aseguró que los cambios en la ley servirán para reforzar esos parámetros, proporcionando más seguridad y garantías.

No obstante, la preocupación no se limita a garantizar la constitucionalidad de la ley, sino también a ofrecer seguridad para disipar las inquietudes de Puigdemont y su partido, ante la posibilidad de que no todos los involucrados en el procés puedan beneficiarse de la amnistía.

Esto abarca al ex presidente de la Generalitat, incluso después de que el Tribunal Supremo haya decidido investigarlo por un presunto delito de terrorismo relacionado con las acciones de Tsunami Democràtic.

Sánchez acepta “reforzar las garantías”

Sánchez ha afirmado que nunca compartió las dudas de Junts, pues siempre estuvo convencido de que el texto original abarcaba todas las situaciones relacionadas con lo ocurrido en Cataluña en años anteriores. No obstante, ha indicado que, si es necesario, reforzarán aún más estas garantías para eliminar cualquier incertidumbre.

Aunque no ha revelado los cambios específicos que se realizarán en la ley, al ser cuestionado sobre si habrá modificaciones en la parte relacionada con los delitos de terrorismo, simplemente ha dicho que se conocerán los detalles una vez que la norma sea pública. Esta será sometida a votación en comisión el jueves y luego pasará al pleno del Congreso.