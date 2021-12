Sánchez reúne a los presidentes de las CCAA ante el avance de la sexta ola

La sexta ola avanza sin freno en España, por lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá la próxima semana a los presidentes de las comunidades autónomas en una Conferencia de Presidentes para abordar la situación pandémica, según ha informado este sábado la Secretaría de Estado de Comunicación. El objetivo de esta convocatoria es reforzar la “cogobernanza y la cooperación institucional” ante el incremento de contagios.

Durante toda la pandemia, el presidente del Ejecutivo ha reunido regularmente a los líderes regionales para elaborar una estrategia coordinada ante la emergencia sanitaria. El último encuentro tuvo lugar el pasado mes de julio en Salamanca y la siguiente no estaba prevista hasta enero, en La Palma. Pero el Gobierno ha visto necesario celebrar una extraordinaria ante el aumento de contagios a escasos días de la Navidad: España entró este viernes en riesgo extremo al superar los 500 casos por 100.000 habitantes y alcanzar un nuevo récord diario de casos con 33.359 nuevos positivos.

Leer más: Sanidad amplía la tercera dosis a los mayores de 40 años tras sospechar que hay contagio comunitario de Ómicron

La intención es que esta reunión se celebre el próximo 22 de diciembre, según ha adelantado Efe. No obstante, la fecha todavía no es definitiva. Tampoco se conoce cuál será la propuesta que Sánchez transmita a las autonomías. Los gobiernos regionales han hecho uso del pasaporte covid para entrar en determinados locales y así frenar los contagios, pero la posibilidad de nuevas restricciones como las de las navidades pasadas no está encima de la mesa. O al menos hasta ahora.

Darias pide a las autonomías que aceleren el ritmo de vacunación

Con casi un 80% de la población total vacunada -un 79,6% para ser exactos- la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento este sábado a las comunidades autónomas para que aceleren el ritmo de vacunación, especialmente entre la población infantil, que es la que mayores cifras alcanza de incidencia acumulada, en los no vacunados y, después, en los más vulnerables, es decir, en mayores de 60 años.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha visitado este sábado el centro de vacunación contra la covid-19 de Santa Cruz de La Palma, donde estos días se administra la vacuna a niños de cinco a once años. EFE/ Luis G Morera

“El énfasis actualmente está en la población de 60 a 69 años, ya que los mayores de 70 han recibido en su mayoría las dosis de refuerzo”, ha declarado Darias tras su visita al centro de vacunación de Santa Cruz de La Palma, en declaraciones recogidas por Efe. “Este pasado viernes se han inoculado en España en torno a 500.000 vacunas, un ritmo importante que se acerca al pico de vacunaciones diarias”, ha explicado la titular de Sanidad.

“El énfasis actualmente está en la población de 60 a 69 años, ya que los mayores de 70 han recibido en su mayoría las dosis de refuerzo” Carolina Darias

Respecto a las nuevas variantes, la ministra ha asegurado que “da igual cuál sea la letra del abecedario de la variante, si nosotros nos protegemos podremos hacerle frente.” Y para ello lo importante es continuar con la campaña de inmunización.