Sánchez ruega a Rufián el apoyo de ERC para salvar la legislatura

Pedro Sánchez cede ante Gabriel Rufián por el caso Pegasus. Su legislatura está en peligro si pierde el apoyo de sus socios catalanes por el supuesto espionaje a independentistas catalanes. El plan legislativo del Ejecutivo para lo que resta de mandato está en juego y, ante esta amenaza, el presidente del Gobierno ha rogado a ERC que no rompan lazos.

«Le pediría que reconstruyéramos esa confianza y construyéramos lo que ha hecho posible el recuentro con la sociedad catalana, que es el diálogo», le ha espetado Sánchez este miércoles al portavoz de los republicanos en el Congreso en la sesión de control. De esta forma, también ha pedido mantener el diálogo con el Govern después de que este martes el Ejecutivo catalán decidiera reducir la relación al «mínimo» y presentar acciones legales.

Leer más: Sánchez entrega los secretos de Estado a ERC y Bildu para superar la enésima crisis de legislatura

Pero salvar la relación no va a ser tarea fácil. Rufián ha levantado un muro con el Gobierno y, de nuevo, ha sugerido a Sánchez que si no le gustan sus socios, busque un pacto con el «moderado» Alberto Nuñez Feijóo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián interviene durante el Pleno del Congreso celebrado este miércoles. EFE/ J.J.Guillén

«Nuestra apuesta por el diálogo y la negociación es la ideología de los normales, de los más frente a los menos, pero de momento pídale el teléfono al señor Casero«, ha advertido el portavoz de ERC al presidente, en referencia al diputado popular Alberto Casero, quien se equivocó al votar la reforma laboral y permitió que saliera adelante.

Peligra el decreto anticrisis del Gobierno

Así Rufián deja claro que el Ejecutivo, de momento, no puede contar con los 12 diputados de su partido a tan solo un día de que el Gobierno busque convalidar en el Congreso su decreto anticrisis.

El líder catalán ha puntualizado que «por supuesto que el Estado espía y espiará», no obstante, ha indicado que la pregunta no es si se espía, sino «si esta vez ustedes lo ordenaron, y si lo ordenaron es terriblemente grave, y si no, es aun mas terriblemente grave porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas, y si no se limpian se llenan de ratas y las ratas se los come todo», ha aseverado.

Sánchez se ha escudado en la transparencia y en la investigación interna que va a llevar a cabo el propio CNI. «Vamos a rendir cuentas, señorías», ha insistido.

Leer más: Aznar carga contra Sánchez por señalar al CNI en el caso Pegasus

Y ha recordado que el Gobierno ha entregado los secretos de Estado a ERC al solicitar una rebaja en las las mayorías para constituir la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales.

«Se han desbloqueado los secretos de Estados para compartirlos con todos los grupos de la Cámara», ha señalado. «Existe máxima transparencia y máxima voluntad de esclarecer los hechos», ha concluido el jefe del Ejecutivo.