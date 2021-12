TV3 justifica el programa de los humoristas que “huelen a españoles” porque capta al público joven

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovuals (CCMA) cierra filas con el programa Bricoheroes de TV3 y que justifica como atrayente para los jóvenes. Un espacio de entretenimiento presentado por los humoristas Peyú y Jair Domínguez y que ha generado una nueva polémica tildada de xenófoba, al asegurar que “los españoles son unos ladrones, mi perro los puede oler”.

La presidenta de la CCMA, Núria Llorach, ha definido el programa de Bricoheroes como “propuesta original e innovadora” de TV3 en respuesta a una petición de información hecha por el PSC a la que ha tenido acceso Economía Digital, tras las polémicas por los “puta España” y los comentarios sexistas sobre la reina Letizia y la infanta Leonor.

“Se basa en un humor transgresor e irreverente encabezada por dos presentadores con una profunda personalidad capaces de atraer a un público nuevo y joven”, defiende Llorach. La directora del ente que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio asegura que es un “programa de valor” que sirve para “crear referentes de humor en catalán en las redes sociales”.

TV3 reconoce que puede vetar contenido ofensivo

Sobre el contenido machista relativo al programa que TV3 no emitió, pero que acabó filtrándose desde la propia televisión pública sobre los deseos de Peyu y Jair Domínguez de que la reina Letizia y la infanta Leonor les practicaran sexo oral, la dirección de la CCMA exime su responsabilidad al considerar que no autorizó ni la emisión ni la difusión del contenido.

Llorach explica en que el gag sobre la reina no llegó a emitirse tras el veto de los responsables de contenido de la cadena autonómica, que lo consideraron como “machista”, y “traspasaba los límites de la aceptables para la edición de TV3 como televisión pública”: “Por eso se determinó que el fragmento fuera suprimido”.

En la respuesta a los socialistas catalanes, la diputada reconoce que los contenidos pueden ser regulados si cruzan la línea de lo ofensivo, un criterio que, salvo por el polémico gag de la felación, no ha vuelto a aplicarse en Bricoheroes: “Más allá de los límites de la libertad de expresión, hay una responsabilidad editorial y legal del contenido que, en este caso, es de TV3”.

La publicidad indebida de ‘Bricoheroes’, responsabilidad de la CCMA

El PSC también preguntó por la publicidad indebida en Bricoheroes que le ha costado a la televisión pública una multa de 12.000€. Núria Llorach explica que es la CCMA quien se encarga de la contratación de los anunciantes, “siendo por tanto los ingresos imputables a esta”.

Aunque reconoce la sanción impuesta por el CAC, Llorach se escuda en el expediente sigue en periodo de alegaciones y, por tanto, abierto. La presidenta de la CCMA insiste en que antes de hacer una valoración deben esperar a si el órgano regulador de los medios audiovisuales acepta sus recursos.

El gag sobre el olor de los españoles termina en el CAC

Bricoheroes ha generado su última polémica esta semana, esta vez relativa a tópicos nacionalistas sobre España. “¿Cuándo nos vamos de aquí quien no dice no viene aquí un español a robarnos? Si no tenemos una cámara de seguridad, no lo sabremos”, exclamaba Domínguez. Peyú le respondía que tenía “un perro” o al que enseñó “a oler a los españoles”.

El video generó una ola de indignación en redes sociales y fue tildado de xenófobo. “¿Es normal que nuestra televisión pública presente a los españoles como ladrones?”, criticó la diputada del PSC Beatriz Silva a través de las redes sociales, a la vez que pedía la intervención del CAC para investigar la cuestión.

He demanat en el sí del @Consell_Audio analitzar si aquest gag de #bricoheroestv3 s’adequa al Llibre d’estil i a les obligacions de servei públic dels mitjans de la CCMA, tot i que sigui en un programa d’humor. https://t.co/pJl0jwqCKQ — Carme Figueras (@carmefigueras) November 30, 2021

Una intervención que pedirá que se lleve a cabo la consellera del regulador audiovisual Carme Figueras. “He pedido en el seno del CAC analizar si este gag de Bricoheroes se adecua al libro de estilo y a las obligaciones de servicio público de medios de la CCMA, aunque sea en un programa de humor”, explicó en Twitter.