La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha puntualizado que si el PP no acude al debate de Telemadrid no sería el primer atril vacío que dejan los ‘populares’ en campaña. “Ayuso o no se atreve o no quiere o sabe que no tiene ninguna propuesta que hacerle a la Comunidad que no haya hecho el PP en los últimos 25 años”, ha señalado. Y ha añadido: “Es derecho democrático el derecho a la información de los madrileños y madrileñas a saber qué es lo que van a votar el 4 de mayo”.