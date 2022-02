UPN expulsará a los diputados que votaron contra la reforma laboral si no entregan su escaño

El Consejo Político de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha aprobado este sábado exigir a los dos diputados que votaron en contra de la reforma laboral, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que entreguen su acta como diputados en el Congreso. Si los dos parlamentarios deciden mantener su escaño, se les expulsará de la formación, por lo que quedarán relegados al grupo mixto.

La respuesta ha sido acordada por el 80,6% del órgano político de la formación navarra. La cúpula del partido ha seguido la misma directriz que este viernes adoptó ya la Dirección Ejecutiva que también exigió sus actas, después de que rompieran la disciplina de voto y se negaran a apoyar el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez.

La decisión, en todo caso, todavía no es firme. El caso se someterá de nuevo a deliberación en el comité de disciplina de UPN que evaluará la defensa de los dos diputados implicados. Aunque la aplastante mayoría del Consejo Político complica las posibilidades de que continúen en el partido, si no renuncian a su puesto en el Congreso de los Diputados.

El presidente de UPN, José Javier Esparza, ha defendido esta postura a la salida del encuentro que se ha prolongado durante casi tres horas. “Los órganos del partido han hablado con contundencia. Desde un punto de vista político lo que se ha hecho es exigir que entreguen el acta. Si no, obviamente, creemos que no pueden seguir”, ha ratificado.

El rechazo de última hora de los dos diputados estuvo apunto de dar jaque a la reforma laboral presentada por el Gobierno de coalición. Sin embargo, el error en el voto telemático de uno de los parlamentarios del Partido Popular permitió salvar la mayoría que se había quedado resquebrajada con el giro de guion de los dos miembros de UPN.

Los diputados díscolos se mantienen firmes en su decisión

Al encuentro han asistido los dos diputados que han desatado esta polémica interna en UPN. Ninguno de los dos ha cambiado su postura y se han reafirmado en su decisión personal de impugnar la reforma laboral presentada por el Gobierno, a pesar del acuerdo suscrito con UPN que abarca otros campos de negociación en la política navarra.

“UPN no podía convertirse en el felpudo de Sánchez, un partido pisoteado por alguien que nos estaba diciendo que este pacto era por España y que al día siguiente iba a poner la mano al nacionalismo de nuevo”, ha esgrimido ante los periodistas Sayas.

El parlamentario ha reconocido que se trata de “un día muy difícil” en su carrera política, después de haber permanecido 22 años ligado al partido, pero se ha ratificado en su postura. “Vengo muy convencido de la decisión que hemos tomado”, ha subrayado.

García Adanero también se ha mantenido en su posición y ha fiado su futuro en UPN a la resolución del resto de organismos. “Esperaremos al comité de disciplina porque es evidente que la dirección está deseando expulsarnos. Ni he intervenido porque al final cuando te das contra una pared es complicado“, ha lamentado.