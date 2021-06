Los vacunados no tendrán que guardar cuarentena si están en contacto con un positivo

El Gobierno relaja las medidas contra el coronavirus y cada vez se respira más ambiente de normalidad. Junto al fin de las mascarillas al aire libre llegará también el fin de las cuarentenas obligatorias para las personas que hayan estado en contacto estrecho con un positivo. Eso sí, será así siempre que la persona en cuestión ya haya recibido la pauta completa de la vacuna

Esta fue una de las decisiones que se tomaron este martes en la reunión de la Comisión de Salud Pública. No obstante, estar inmunizado no implica que no se pueda producir el contagio, sino que en el caso de que ocurra la enfermedad no será grave. Por lo tanto, sí estarán obligados a hacerse una PCR al inicio y otra a los siete días desde el último contacto con el caso positivo.

Además, tendrán que evitar el contacto con personas vulnerables y las no inmunizadas y usar la mascarilla en todo momento. Por precaución, también se les pide que no acudan a eventos multitudinarios y que estén atentos a una posible aparición de síntomas covid.

La última actualización incluye la vacunación a embarazadas

Otra de las novedades de la octava Estrategia de Vacunación frente a Covid-19 en España es que incluye la vacunación de embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, según ha informado Efe.. Este grupo tendrá que vacunarse cuando le corresponda y con las vacunas ARN mensajero, es decir, Pfizer o Moderna.

La última actualización también indica que se avanza en las horquillas de edad para la vacunación. El siguiente turno es para el grupo 11, en el que están representadas las personas de entre 30 y 39 años, le seguirá el 12 -20-29 años- y el 13 -12 y 19 años-.

No obstante, debido a la mayor disponibilidad de dosis y la llegada del verano, estos grupos se irán solapando por cuestiones organizativas.

Por otro lado, la Comisión de Salud Pública también ha introducido novedades en los estudios de cribado para que se practiquen únicamente en determinadas situaciones.