Yolanda Díaz se enfrenta a la patronal por los salarios: «Los sindicatos tienen motivos para salir a la calle»

El diálogo social se complica al inicio del curso político. En un contexto en el que la inflación está por las nubes, los sindicatos amenazan con un otoño de movilizaciones si no se desbloquean las negociaciones para revalorizar los salarios. La patronal se levantó de la mesa de diálogo el pasado 5 de mayo, un movimiento que ha sido duramente criticado por el Gobierno, que no forma parte de las conversaciones del conocido como pacto de rentas. Pero sí que lo impulsa. La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha posicionado de parte de los sindicatos y ha cargado contra los representantes de las empresas por no estar «a la altura de su país».

«Los sindicatos tienen motivos para salir a la calle», ha sentenciado la también ministra de Trabajo en una entrevista este lunes en Cadena Ser. «Lo que antes costaba 1,90, ahora cuesta 3,90. Pido altura de miras», ha apuntado Díaz, que no apoyará ninguna manifestación pero que ha defendido el derecho de los sindicatos a movilizarse. «Un ciudadano tiene que defender sus derechos. Me parece torpe que alguien cuestione esto. No hay que tenerle miedo a ninguna movilización», ha insistido en varias ocasiones a lo largo de la entrevista.

Díaz ya dejó clara su postura en la vuelta al Congreso de los Diputados la semana pasada, cuando manifestó su «apoyo explícito» a las movilizaciones. La vicepresidenta pidió al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “compromiso con su país” y este lunes ha dejado claro que no se trata de una «cuestión personal». «Tengo una relación magnífica con Garamendi, ha asegurado la ministra. Pero desde la patronal, su vicepresidente, Salvador Navarro, criticó a Díaz llamándola «arrogante» y le pidió más empatía.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE/Rodrigo Jiménez

La CEOE, ante los últimos datos de empleo, conocidos a principios de mes y correspondientes a julio, habla de “moderación salarial”. Y las cifras de agosto irán en la misma línea, según ha avanzado la vicepresidenta, que prevé que el paro crezca, pero ha pedido «prudencia». «Estamos con una tasa de paro elevada, pero la más baja con el 12,56%. Queda mucha tarea, pero el dato de agosto se va a colocar como siempre, que sube el paro», ha afirmado.

Respecto al salario mínimo interprofesional (SMI), la subida está garantizada. El Gobierno al completo y el Ministerio de Trabajo se han comprometido a ello. «Hay que esperar el dato de la inflación. Al menos hay que subirlo al 60% del salario medio», ha puntualizado. En noviembre se conocerá el dato de la inflación y se convocará la mesa social para tomar una decisión. En este sentido, la vicepresidenta ha pedido a la patronal que sea «sensible con quien menos tiene» «Los que más tienen más tienen que aportar», ha aseverado.

El techo de gasto no contempla un incremento en Defensa

Por otro lado, la vicepresidenta ha insinuado que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que confía que se aprobarán sin contratiempos, no se incluirá el incremento del gasto en Defensa que prometió Pedro Sánchez y que tensionó las relaciones con Unidas Podemos. «En el techo de gasto que hemos negociado no estaba ese incremento», ha sentenciado.