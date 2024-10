Carrefour desafía al IMSERSO con oferta ‘low cost’ a Mallorca

Viajes Carrefour lanza una oferta de viajes a bajo precio entre los que destaca el paquete de escapadas a la famosa ciudad balear. La estancia en el Hotel Lliteras en Capdepera, al este de la isla, es una de las propuestas más sugerentes. El paquete incluye los vuelos de ida y vuelta, además de tres noches de alojamiento en el reconocido hotel, por poco más de 130 euros.

La oferta incluye el trayecto con la compañía Vueling, facilitando la planificación del viaje, y la estancia cerca de Cala Aguya y Playa Son Moll, reconocidas por su entorno natural y sus aguas cristalinas.

¿Qué diferencia a Viajes Carrefour del IMSERSO?

Una de las diferencias clave, y que en el IMSERSO no es tan fácil de encontrar, es la flexibilidad. La capacidad de seleccionar y cambiar las fechas en las que se realizará el viaje, quiénes disfrutarán de la experiencia y los alojamientos son las principales ventaja que esta agencia ofrece. Además, Viajes Carrefour no limita su oferta a un público específico, la tercera edad, si no que personas de cualquier rango edad pueden acceder a estos viajes y realizarlos con su entorno familiar o grupo de amigos.

En cuanto a la realización de las reservas, la agencia de viajes permite realizarlas tanto en tiendas físicas como en su plataforma online, siendo más cómodo el proceso y facilitando el acceso a las ofertas

Los viajes del Imserso han ofertado 886.269 plazas para la temporada 2024-2025

¿Qué sucederá con el IMSERSO si continúan estas ofertas?

Serán los clientes los que los decidan, pero Viajes Carrefour ha llegado a posicionarse como uno de los principales competidores del Imserso. A lo largo del año 2024 ha experimentado unos resultados “alarmantes” que hacen peligrar el futuro del programa de turismo, aunque son casi 3 millones los acreditados que han solicitado hacer reservas para la temporada 2024-2025. Con respecto a la agencia de los supermercados Carrefour, la apuesta es fuerte, gracias al respaldo y el gran volumen de clientes que confían en la marca.