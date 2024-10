Llegan a Francia para trabajar en viñedos y denuncian condiciones inhumanas: «todo el día sin comer»

Un grupo de españoles viajó a Borgoña (Francia) para trabajar en los viñedos y terminaron viviendo en alojamientos insalubres. En concreto, han sido 80 trabajadores que fueron evacuados por la policía de una finca en Chaux, según ha informado France 3 Régions.

Los españoles se trasladaron para vendimiar Côte-d’Or sin imaginar que vivirían hacinados y en casas en pésimas condiciones, al igual que serían estafados en cuanto a sus remuneraciones.

Leer más: Un trabajador de El Corte Inglés consigue la incapacidad permanente después de ser despedido por no desempeñar sus funciones de forma correcta

Fueron evacuados por la policía local el pasado 19 de septiembre después de que el alcalde de la localidad informara a las autoridades. Para este grupo, lo que vivieron fue una auténtica pesadilla.

Una de los afectados, Ana, conversó con el medio francés indicando que trabajaron «todo un día sin comer», al igual que Bilal, otro de ellos, denunció cómo pasaban las noches en el paraíso del vino francés.

«Dormíamos en colchones, sobre la arena, hacía frío y había humedad. Había entre 11 y 20 personas en pequeñas salas de menos de 10 metros cuadrados», relató este último.

Sueldos no pagados

Muchos de los trabajadores no han podido cubrir los gastos para regresar a España, al igual que sus contratos representan otro problema.

«En este contrato no tenemos ni el salario por hora ni las fechas de inicio y fin. Llegamos el 7 de septiembre y recién empezamos a trabajar el día 13. Allí me transfirieron 120 euros. No está bien, tenía que recibir más. Me prometieron 400 euros», declaró al medio David.

El responsable de esta problemática es un proveedor de servicios de vinos con sede en Villars-Fontaine, con el que este medio intentó comunicarse sin recibir respuesta.

Los vendimiadores se han sentido engañados esperando regresar a España cuanto antes. Mientras tanto, se ha abierto una investigación preliminar sobre este caso.

« On était 80 étrangers logés, il n’y avait que trois toilettes et douches. C’était vraiment la merde… »



Contrat rompu, logement insalubre… Le cauchemar de 80 vendangeurs espagnols en Côte-d'Or



Ils racontent ⬇️https://t.co/yI9nX0emet pic.twitter.com/13HFGaCJ5v — Le Bien Public (@Lebienpublic) September 23, 2024

«70 personas en dos casas»

Apenas llegaron los trabajadores, el alcalde de Chaux, Philippe Balizet, se mostró sorprendido por la cantidad de personas que se alojaban en el mismo lugar.

«Me llamó la atención directamente, así que avispe a la gendarmería (policía) por si acaso. Más tarde me enteré de que había casi 70 personas alojadas en dos casas pertenecientes al proveedor», declaró a la prensa francesa.

Denuncia por correo electrónico

Una de las vendimiadores, Alizée, se contactó con France 3 para relatar la inspección policial que hubo en las casas. En su declaración, señaló que la MSA (mutualidad social agrícola) calificó las condiciones como las peores que «jamás se hayan visto».

Pese a ello, señaló que a algunas personas un agricultor les ofreció estadía, pero no todos aceptaron porque no hablaban francés.