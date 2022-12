5 grandes cavas de Requena para brindar por el Año Nuevo

Del municipio de Requena, situado en la parte interior occidental de la provincia de Valencia, sale la mayor cantidad de cava español, solo por detrás de Cataluña. Con más de 10 millones de botellas puestas a la venta en 2022, sus ventas se han multiplicado por tres en los últimos diez años, según la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena.

Los selectos y reconocidos cavas de Requena vienen marcados por un enclave señero, pues sus viñedos, con un fuerte influjo mediterráneo, disfrutan de inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, lo que facilita una excelente maduración de variedades como la macabeo, xarel.lo, chardonnay o pinot noir, que han sabido adaptarse a esta zona levantina en la que se hallan las bodegas que elaboran cava requenense.

Desde hace casi cuatro décadas Requena forma parte de pleno derecho del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, y desde hace muy pocos días, y según sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, se reconoce a los elaboradores requenenses el derecho a denominar a sus espumosos como Cava de Requena.

En Requena se cultivan viñas que dan lugar a grandes cavas. Foto: Bodegas Vegalfaro.

Entre todos los productores, escogemos los 5 mejores cavas de Requena para brindar por el nuevo año 2023. ¡Salud y suerte!

Tantum Ergo Rosé Pinot Noir Brut Nature 2020

En El Pontón, Requena, hallamos Bodegas Hispano+Suizas, una de las empresas vitivinícolas más afamadas de la comarca. Perteneciente a la D.O.P. Utiel-Requena, la bodega es el sueño hecho realidad de tres amigos -1 suizo y 2 españoles-: Marc Grin, Pablo Ossorio y Rafael Navarro, que un buen día proyectaron una pequeña bodega boutique en la que pudieran dar rienda suelta a su personal apuesta por concebir vinos y cavas únicos de alta gama.

Entre los 4 diferentes cavas que elaboran, todos ellos bajo la D.O. Cava, y el epígrafe Tantum Ergo se encuentran Chardonnay & Pinot Noir, Vintage, Exclusive y Pinot Noir, nos decidimos por éste último: Tantum Ergo Rosé Pinot Noir Brut Nature 2020.

Lo elabora Pablo Ossorio, uno de los mejores enólogos de la Comunitat Valenciana y de España con uvas pinot noir vendimiadas de cepas de baja producción de los propios viñedos de la bodega, y destaca por su crianza sobre lías de 22 meses.

De color oro rosa pálido, tiene aromas potentes de intensidad alta, recordando aromas de frutos rojos mezclados con frutos secos y un ligero toque de vainilla tostada y bollería. En boca se muestra amplio, untuoso, casi cremoso, con recuerdos a piel de cereza madura sobre un ligero aroma de vainilla y especias.

Acidez equilibrada y final muy largo. Una gran elaboración para las grandes ocasiones, que ha sido reconocido durante los últimos años como uno de los mejores cavas rosé de España. Precio: 26,35€

Cava Eterno Brut Nature Gran Reserva 2016

Fundada en 1990 en la localidad requenense de San Antonio, la bodega familiar Chozas Carrascal es una firma que elabora vinos con su propia denominación de origen, también vinos de finca, otros con D.O.P. Utiel-Requena y cavas con D.O.

En San Antonio se asienta su bodega y también unas viñas emplazadas en uno de los parajes más fríos de la comarca, por la altura y por la cercanía a la sierra Juan Navarro, de donde provienen los vientos helados dominantes del norte. Una climatología mediterránea-continental apta para la elaboración de vinos y cavas de impecable factura.

Su promesa de espumoso más selecto es el Cava Eterno Brut Nature Gran Reserva 2016, un 100% chardonnay de máxima expresión y cuidada elaboración.

De color pajizo con ribetes dorados y burbuja fina y elegante, es un cava de intensa aromaticidad en el que prevalecen las fragancias a fruta de hueso como el melocotón, el albaricoque y ciertos toques a manzana. También notas herbáceas y a frutos secos. Su evolución en botella le confiere matices ahumados y a bollería.

En boca es amplio y untuoso, con una acidez equilibrada, de gran vivacidad y burbuja muy seductora en el paladar. Su presencia y su botella de acabado champán y color verde oscuro, lo convierten en un cava para ocasiones tan adecuadas como la llegada de un nuevo año. Precio: 32,00€

Món Montesanco Cava Brut Nature Reserva 2019

Fidel García Berlanga, abogado, político y también abuelo del archiconocido cineasta español Luis García Berlanga, fundó en 1882 en Requena Casa La Viña, una bodega con casa solariega donde se elaboraban ya por aquel entonces vinos.

Hoy en día, la bodega, que ha pasado a llamarse Montesanco, dispone de 40 hectáreas de viñedos antiguos situados en ladera en el municipio de Requena, dentro del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

El objetivo de Montesanco es el de elaborar ediciones limitadas de vinos y cavas ecológicos a partir de monovarietales de viñas muy viejas, siempre en ecológico y biodinámico. Inspiradoras creaciones que muestran sin ambages la mejor expresión de la uva macabeo, tempranillo y bobal en Requena.

Es el caso de Món Montesanco Cava Brut Nature Reserva 2019, la primera edición de un cava que busca extraer todo el potencial de la variedad macabeo de Requena, tras haber elaborado ya la bodega un vino blanco tranquilo con esta uva.

De color dorado amarillo intenso, presenta aromas muy marcados y expresivos que nos llevan a las flores, a la fruta blanca confitada como la pera y el membrillo maduro, con recuerdos a frutos secos y a especias.

En boca se evidencia cremoso, sutil, con un paso delicado y refinado en el que muestra su sugestiva y equilibrada acidez y un postgusto muy largo. Un cava único que no podría ser más que de Requena. Precio: 20,50€

Pago de Tharsys Cerámica Brut Nature Gran Reserva 2018

En el término municipal de Requena, exactamente en la Carretera Nacional III, Km. 274, nos topamos con Pago de Tharsys, una de las grandes bodegas elaboradoras de vinos y también de cavas de la comarca.

En el centro de un viñedo ecológico de 12 hectáreas, elaboran vinos bajo las Denominaciones de Origen: Pago, Utiel-Requena y Cava, apartado en el que son especialmente destacados. De hecho, su propietario, Vicente García, es considerado ‘el padre del cava valenciano’.

Entre sus referencias, nos decantamos por Pago de Tharsys Cerámica Brut Nature Gran Reserva 2018.

Es un cava elaborado al 100% con uvas chardonnay vendimiadas de cepas plantadas a más de 780 metros de altitud, que germinan en suelo calizo-arcilloso y que se cultivan con los preceptos de cultivo ecológico, que incluye la no utilización de herbicidas ni pesticidas químicos ni abonos de síntesis.

Sorprende en su botella una etiqueta frontal, concebida de forma artesanal sobre arcilla cocida por artesanos ceramistas de la región, que es todo un tributo a la naturaleza en la plenitud de su esplendor.

De tonalidad amarillo viejo brillante, con burbuja fina y homogénea, muestra comedidos aromas a flores blancas (acacia y magnolia), frutas maduras de hueso (nectarinas, melocotón) y cítricos (piel de limón y lima). También evidencia notas frescas minerales y a musgo, a almendras tostadas, mantequilla fresca y a corteza de pan tostado.

En boca tiene una entrada franca, fresca y limpia, con una acidez equilibrada y el perfecto acompañamiento de las frutas maduras de hueso. Un cava de gran volumen, cremosidad y larga persistencia en boca, satisfactorio para ser disfrutado en fechas tan señaladas como el Fin de Año. Precio: 20,00€

Vegalfaro Cava Brut Nature Gran Reserva 2018

Andrés Valiente y su hijo Rodolfo fundaron Viñedos y Bodegas Vegalfaro en 1999 en El Pontón, la pedanía más cercana a Requena.

En su portfolio encontramos vinos producidos en tres Denominaciones de Origen: D.O. Pago de Los Balagueses, D.O. Utiel-Requena y D.O. Cava. Todos los vinos de Vegalfaro tienen la certificación ecológica otorgada por la Unión Europea.

Entre sus cavas nos decantamos por Vegalfaro Cava Brut Nature Gran Reserva, un espumoso elaborado con uvas macabeo (75%) y chardonnay (25%) que crecen en sus viñedos en propiedad, situados a 900 metros de altitud en la zona natural conocida como la Vega del Río Magro, con suelos arcillosos con areniscas, gravas y cantos..

De color limón pálido con reflejos verdes y abundantes burbujas finas y apretadas, se aprecian selectos aromas de flores blancas como el jazmín y el azahar sobre un fondo de fruta blanca verde como las manzanas y las peras, con toques de pastelería y levadura.

En boca se define por ser un cava seco, agradable en el paladar, con sabores a manzana y piña madura. Un espumoso muy equilibrado y de correcta persistencia, que demuestra claramente como el cava valenciano de Requena ha alcanzado una notabilísima mayoría de edad. Precio: 18,50€