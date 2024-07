Aynat regatea a Gedesco y trata de recuperar Stator tras el laudo que se la devuelve a Buch y Bernia

Los directivos destituidos por orden judicial del control de Gedesco, sus fundadores Antonio Aynat y Javier García Escrivá y los exconsejeros Miguel Rueda y Ole Groth, tratarán de comprar la sociedad de inversión Stator Management contra la voluntad de sus gestores, el exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Máximo Buch, y el ex director financiero y exconsejero del grupo Gedesco, Ernesto Bernia, según ha advertido a estos el propio Aynat a través de un burofax.

Sin embargo, se da la circunstancia de que, tal y como adelantó Economía Digital, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) ha devuelto a Buch y Bernia, en un laudo firmado por el árbitro único Javier Díez-Hochleitner el 19 de junio, las participaciones de esta sociedad de inversión que les compraron de forma irregular los fundadores y gestores de la financiera, cuando todavía la dirigían.

Con esta decisión, Buch y Bernia han recuperado la totalidad de la firma que gestionaban y de la que les expulsaron a través de esta operación instrumentalizada a través de Gedesco.

Hasta el momento de esta operación ahora anulada, Buch presidía Stator y Bernia ocupaba la vicepresidencia de esta empresa dedicada a las inversiones en empresas como el Grupo Lantania, dedicado a las grandes infraestructuras, Faus, fabricante de suelos laminados, Gastraval, empresa enfocada en la gastronomía valenciana y proveedora de Mercadona o NIU Houses, firma dedicada a la arquitectura industrial.

La declaración de ineficacia de estos contratos de compraventa de participaciones en el laudo implica que dichos contratos suscritos por Gedesco no tienen validez ni efecto jurídico. Se considera que estos contratos no se han perfeccionado adecuadamente conforme a las condiciones establecidas en las respectivas opciones de compra, y por lo tanto, cualquier acto o acuerdo derivado de estos contratos se anula y no produce consecuencias legales.

En concreto, en su fallo, el árbitro declara que el contrato de compraventa otorgado por Gedesco Finance -matriz del grupo financiero ahora desintegrado y en concurso de acreedores y por cuya gestión se encuentran investigados en una causa penal sus fundadores, varios exconsejeros y diversos supuestos colaboradores- de las participaciones sociales de Stator Management, de 11 de noviembre de 2022 «no se perfeccionó y, por lo tanto, resulta ineficaz«.

Aynat, García Escrivá, Rueda y Groth -a través de Gedesco, cuando todavía estaban al frente de la compañía- no solo no notificaron a Buch y Bernia el precio por el que iban a ejercer la opción de compra sobre su 20% de Stator, sino que tampoco cumplieron con el pago que debían afrontar a través de Gedesco. «Ni siquiera procedió a pago alguno por la adquisición de las participaciones de Stator», resalta el escrito.

Rueda y Groth eran los antiguos representantes de JZI en Gedesco, contra quienes también se querelló este fondo de inversión norteamericano al considerar que actuaron en connivencia con Aynat y García Escrivá y que este punto está siendo objeto de investigación en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en el que se encuentran imputados por, entre otros presuntos delitos, el de estafa.

Por tanto, Buch y Bernia han recuperado el 100% de Stator y, como consecuencia de esta decisión arbitral, se activa ahora una cláusula de un pacto previo que estipula que Stator realizará un proceso de desinversión para que el 80% del valor de las participaciones de la compañía regresen a Gedesco -ahora en concurso de acreedores-, mientras que Buch y Bernia se quedarán con el 20% restante.

Es en este contexto en el que Aynat, a través de un comunicado difundido a los medios de comunicación, interpreta que el laudo le permite «ejecutar las opciones de compra sobre Stator», pese a que ya no dirige Gedesco ni es su máximo accionista. Tanto es así que, de llevarse a cabo esta operación, Stator pasaría a formar parte de Aynat, García Escrivá, Rueda y Groth y no de Gedesco, con lo que todos los activos de la firma de inversión evitarían el concurso de acreedores en el que está inmersa la financiera y no irían a parar a dichos acreedores.

«Radicalmente nulo»

Ante el anuncio de estas intenciones, los letrados de Buch y Bernia han presentado un acta de manifestaciones, consultado por este diario, en el que manifiestan que este segundo intento de adquirir Stator, anunciado por Aynat y sus socios, sería «radicalmente nulo» porque, argumentan, el hecho de que el árbitro haya declarado ineficaz el ejercicio de la opción por parte de Gedesco no implica que las opciones que Aynat, Rueda, Groth y García cedieron en su día a Gedesco vuelvan a ellos.

También sostienen que la cesión a Gedesco no ha sido cuestionada por el laudo, por lo que Aynat y sus socios ya no son titulares de las opciones de compra cedidas, ni pueden revertir unilateralmente la cesión y, además, que los poderes irrevocables que usaron cuando ejecutaron la primera vez las opciones han quedado sin efecto.

Finalmente, Buch y Bernia advierten de que cualquier intento por parte de Aynat y sus socios de ejecutar la opción «será ilegítimo y derivará a que se tomen acciones jurídicas contra ellos y contra el notario Ricardo Monllor«, ante quien se les ha convocado para la firma de este contrato el próximo viernes 12.

«Monllor ya es conocedor del laudo y del acta de manifestaciones que se le ha remitido, por lo que si vuelve a tener una actitud permisiva habría que tomar acciones legales no solo contra Aynat y sus socios sino contra el propio notario», han señalado Buch y Bernia.

Ante estas informaciones, este diario se ha puesto en contacto con el propio Monllor y su despacho para conocer su opinión sobre la supuesta ilegalidad de esta operación que denuncian Buch y Bernia y para confirmar si procederá a dar luz verde a esta operación. Sin embargo, han rechazado hacer comentarios a este respecto argumentando que «se trata de una operación privada».

Gedesco, en concurso de acreedores

La que fuera la mayor financiera no bancaria de España, Gedesco Finance, matriz del holding, se encuentra en concurso de acreedores tras 23 años de actividad, en los que ha financiado a más de 90.000 empresas y particulares por un valor de más de 9.000 millones de euros, tal y como adelantó este diario. Cuatro de sus filiales habían sido declaradas ya en concurso. Ahora también la matriz del grupo, en un procedimiento que engloba a todos estos procesos.

Así lo dictó la titular del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Valencia en un auto que llegó tras el hundimiento de esta firma creada en el año 2001 por Antonio Aynat y Javier García Escrivá, ambos investigados por la vía penal por el presunto vaciado patrimonial y traslado de los activos de la firma.

Los gestores designados por el fondo de inversión JZ International (JZI) tomaron oficialmente el control de Gedesco, la que era quinta empresa por facturación de la Comunitat Valenciana, en el mes de enero, tras la destitución del consejo de administración por orden del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, con Aynat al frente como consejero delegado.

Sin embargo, en vez de encontrarse con una compañía que en 2022 pretendía salir a bolsa con un valor de 1.000 millones de euros, los administradores designados por el juzgado tras la caída de sus fundadores se encontraron una cáscara vacía, un holding con la sede desmontada, los trabajadores en paradero desconocido y hasta una web corporativa que había dejado de existir.

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia investiga hechos presuntamente constitutivos de los delitos continuados de administración desleal, de apropiación indebida, de revelación de secreto de empresa, de falsedad contable, de impedimento del ejercicio de los derechos societarios, de imposición de acuerdos lesivos y de falsedad en documento mercantil por los que imputa a todos los querellados.

Además, investiga delitos continuados de estafa, que en este caso circunscribe a los exrepresentantes del fondo máximo accionista en la compañía Miguel Rueda y Ole Groth.