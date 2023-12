Ford pide mantener la competitividad mientras en Detroit reconfiguran los objetivos de Almussafes

Paula Carsí, directora de Innovación de Ford Europa, explicó ayer una de las claves para que la factoría de Almussafes obtenga carga de trabajo: «Tenemos una dirección muy clara para mejorar la competitividad de la empresa«, apuntó.

La innovación y la colaboración son los dos elementos críticos en este camino, añadió, ya que estos son los argumentos que Ford Almussafes puso encima de la mesa cuando el director mundial de operaciones de Ford, Kumar Galhotra, visitó la factoría valenciana en busca de soluciones a la ausencia de nuevos modelos hace poco más de dos semanas.

No hubo respuesta pero se les hizo pensar a la cúpula de Ford en Detroit, que es donde se toman las decisiones. La situación de Almussafes es similar a la del GPS que pierde la conexión. Ford está recalculando sus objetivos. «Hay que reconfigurar los objetivos. No depende de nosotros. Tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlo», explicó Carsí a Economía Digital tras un encuentro organizado por Europa Press titulado «Comunitat Valenciana, hacia el futuro». El qué es capaz de hacer Ford Almussafes forma parte de las negociaciones aún no publicadas en Ford. UGT apuntó a modelos híbridos.

Este esfuerzo de la directora de Innovación de Ford Europa se enmarca de una estrategia que ya ha dado sus frutos ya que la factoría valenciana se ha situado como locomotora de la innovación en la Comunidad Valenciana. Carsí, que es la responsable de que los avances se conviertan en ahorro de costes y/o mejoras en la calidad, puso en valor lo éxitos cosechados a nivel de innovación en el ecosistema que rodea a Ford.

«Contamos con orgullo cómo hemos desarrollado a pymes locales hasta que sean proveedores globales de la compañía», apuntó Carsí, que matizó: «Hay muchos desarrollos que aún puede crecer».

La relación que Ford plantea con el tejido productivo valenciano que le rodea es de simbiosis. «La colaboración nos permite oportunidades allí donde no tenemos soluciones», apuntó la directora de Innovación de Ford Europa, que amplió esta idea: «Ninguna empresa es capaz de incorporar a todos los agentes para llevar a cabo la innovación».

«Valencia es una referencia de cómo trabajar con el entorno local por su relación con las universidades y con los institutos tecnológicos, que no sólo dan soluciones a lo que tenemos sino que proponen», explicó Carsí.

Esta relación de la factoría de Ford Almussafes con el tejido productivo valenciano y con los centros de innovación tanto de las univerisdades como de los institutos de Redit son uno de los argumentos críticos en la ecuación que intenta resolver Ford. La vocación de asignar nuevos modelos a Almussafes sigue vigente mientras los números siguen sin cuadrar. Ford no sólo tiene que apostar por su nueva estrategia recalculada sino que el la factoría valenciana tiene que asegurar, junto con sus socios locales, que son capaces de implementarla en tiempo, forma y costes.