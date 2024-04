La primera financiera no bancaria de España, la mayor fianza nunca vista… Arranca la gran batalla de Gedesco

Tras el primer encuentro fallido en los juzgados madrileños, la primera gran batalla del caso Gedesco se debe dirimir a lo largo de esta semana en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha citado, desde este mismo lunes y a lo largo de la semana, a los fundadores de Gedesco, el ex consejero delegado y ex administrador único, Antonio Aynat, y su socio, Javier García Escrivá, así como a otros miembros destituidos del consejo de administración de la compañía y a las personas que habrían colaborado en el vaciado patrimonial y traslado de los activos de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España.

El instructor del caso Gedesco, quien también dirigió la investigación del ‘caso Taula’, sobre la financiación del PP valenciano, acordó en un auto del 4 de marzo al que ha tenido acceso Economía Digital, nuevas imputaciones aludiendo a la «deducible colaboración» con los querellados y, de modo especial, con Antonio Aynat.

Así, el juez ha citado como investigadas a otras seis personas, que también tendrán que acudir a declarar al juzgado en una semana intensa, en la que deberán declarar un total de 15 personas investigadas en esta causa.

En el citado auto, el juez llama a declarar a Aynat y a García Escrivá este mismo lunes 22 de abril. Los exrepresentantes del fondo máximo accionista en la compañía Miguel Rueda y Ole Groth, además de a otro de los consejeros, están llamados ante el juez instructor el martes 23 de abril.

Además, entre el día 24 y el 26 de abril, tendrán que pasar por la Ciudad de la Justicia de Valencia hasta seis presuntos colaboradores empleados para el desvío y vaciado de la que fuera la quinta empresa por facturación de la Comunitat Valenciana.

El magistrado acordó tomar también declaración en calidad de investigados, por los mismos motivos, a los representantes de cuatro sociedades: Venalta Capital, cuyo administrador único es Aynat; Anthopila Capital, de García Escrivá; Magina Inversiones, de Ole Groth, y Stator Management, de la que Rueda y Groth tomaron el mando en 2022 tras cesar unilateralmente al consejo de administración existente hasta ese momento. Estas declaraciones están programadas para el 22, 24 y 26 de abril.

En este procedimiento, el magistrado investiga hechos presuntamente constitutivos de los delitos continuados de administración desleal, de apropiación indebida, de revelación de secreto de empresa, de falsedad contable, de impedimento del ejercicio de los derechos societarios, de imposición de acuerdos lesivos y de falsedad en documento mercantil por los que imputa a todos los querellados. Además, investiga delitos continuados de estafa, que en este caso circunscribe a Miguel Rueda y Ole Groth.

La mayor fianza de la historia de España

El magistrado ha impuesto una millonaria fianza, de 65 millones de euros, a los fundadores de la compañía, el ex consejero delegado y ex administrador único, Antonio Aynat, su socio, Javier García Escrivá, otro de los miembros del consejo de administración, José Luis Vilafranca, así como de los antiguos representantes del fondo en la financiera, Miguel Rueda y Ole Groth, contra quienes también se querelló el fondo de inversión norteamericano máximo accionista de la empresa, JZ International (JZI).

Según han explicado fuentes jurídicas a este diario, se trata de la mayor fianza impuesta en la historia judicial española, superando a la que hasta ahora ostentaba la impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al que fuera presidente de la CEOE y propietario del Grupo Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, de 50 millones de euros para eludir la prisión.

La segunda fianza más alta de la historia, hasta ahora, es la de 30 millones fijada al también expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para no ingresar en prisión. En el caso de Aynat y sus presuntos colaboradores, eso sí, se establece para garantizar las responsabilidades civiles de una posible condena por estos hechos.

A raíz de este auto, el juez amplía la investigación hacia un presunto vaciamiento patrimonial de las filiales del grupo Gedesco, «canalizándolo hacia un entramado paralelo de sociedades con el que poder operar el negocio sustraído, lo que vendría a constituir el ilícito de administración desleal».

Por otro lado, también investiga el magistrado el incumplimiento de las medidas cautelares acordadas por este Juzgado, el cierre y desmantelamiento de oficinas del grupo Gedesco y la desconexión telefónica y digital con imposibilidad de acceso por parte de clientes, tal y como contó este diario. También investiga la apropiación de activos mobiliarios mediante el empleo de testaferros y un nuevo entramado societario creado exclusivamente para dicho fin.

Asimismo, se investiga el haber dispuesto de las participaciones sociales de Gedesco Services, Gedesco Factoring y de Pagaralia, todas ellas declaradas en concurso posteriormente por Aynat, así como la modificación de sus estatutos sociales de dicha entidad, hechos que pudieran ser igualmente constitutivos de delito, según el juez.

Los fundadores de Gedesco, destituidos por orden del juez

Los gestores designados por el fondo de inversión JZ International (JZI) tomaron oficialmente el control de Gedesco, la que era quinta empresa por facturación de la Comunitat Valenciana, en el mes de enero, tras la destitución del consejo de administración por orden del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, con Aynat al frente como consejero delegado.

Sin embargo, en vez de encontrarse con una compañía que en 2022 pretendía salir a bolsa con un valor de 1.000 millones de euros, se encontraron una cáscara vacía, un holding con la sede desmontada, los trabajadores en paradero desconocido y hasta una web corporativa que ha dejado de existir.