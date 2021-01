Barceló insiste en adelantar el toque de queda pese al rechazo del Ministerio de Sanidad

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció el pasado martes, que se iba a instar al Gobierno central a permitir adelantar el toque de queda a las 20.00, en vez de a las 22.00 horas. Esta propuesta, que no solo ha presentado la Generalitat Valenciana, parece no haber salido adelante. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, simplemente respondió en rueda de prensa: «Lo vamos a estudiar, no hemos llegado a ninguna conclusión».

«Pero, insisto, hay ya un conjunto de medidas que se están usando y que nos van a permitir doblar la curva. Si cumplimos todos las medidas de las comunidades lo vamos a conseguir.», añadió. Sin embargo, Barceló no se da por vencida. Este jueves ha anunciado que van a insistir al Gobierno porque «cada vez queda menos margen para implantar nuevas medidas», declaraba en una entrevista a Onda Cero.

Además, respecto a las declaraciones de Illa indicaba: «lo importe es que se nos escuchara y que entendiera que la situación que estamos viviendo».

La consellera afirmaba que son muchas las comunidades, «independientemente del signo político», que están en «sintonía» en cuanto a esta petición. «El virus no conoce de ideologías, de territorios, ni de colores», recalcaba. Las otras CC.AA. que han pedido adelantar el toque de queda son: Castilla-La Mancha (PSOE), País Vasco (PNV), Galicia (PP), Asturias (PSOE), Andalucía (PP), Baleares (PSOE) y Castilla y León (PP).

Los hospitales de campaña

Barceló ha dicho que no quería entrar a valorar la gestión de otras autonomías, como la Comunidad de Madrid. Pero, sí señalaba: «en su momento, los ciudadanos ya pedirán la rendición de cuentas». En cuanto a los hospitales de campaña, ha recalcado que la oposición criticó su montaje y ahora «nadie duda de que esta decisión fue acertada porque siempre dijimos que en algún momento los podríamos necesitar».

Sobre la equiparación de los hospitales de campaña con el Hospital Zendal, y las críticas que este último está recibiendo por parte de su partido (PSOE) en la Comunidad de Madrid, la política respondía que son casos «diferentes» porque «en la CV están conectados con el recinto central». «No hay ningún riesgo para trasladar a camas de críticos a los pacientes» indicaba. Peligro que sí existe en el madrileño porque está en «una isla».