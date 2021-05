El caso Azud enfrenta de nuevo al PSPV y Compromís

Las detenciones por la operación Azud están causando algunos roces entre los socios del Botànic. Este martes, se ha evidenciado ciertas diferencias entre Compromís y el PSPV, ya que el primero ha reclamado la suspensión cautelar del cargo como jefe de servicios jurídicos de Divalterra, Juan Luis Vera, por su presunta implicación en este caso.

Esta propuesta ha sido manifestada por la portavoz adjunta del partido, Aitana Más, previa a la Junta de Síndics. Poco después, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha atendido brevemente a los medios, señalando que el puesto que ocupa Vera es laboral y no político, por lo que apartarle supondría vulnerar sus «derechos vinculados a la presunción de inocencia».

El Consejo de Administración de Divalterra decidió mantenerle al frente de los servicios jurídicos, algo que Mas ha criticado porque no hubo ningún voto en contra, ni siquiera del PP y Ciudadanos para apartar a Vera cautelarmente. Ha resaltado que ellos no se encuentran dentro de este organismo, por lo que no pudieron votar.

En el marco de la operación Azud, Vera ha quedado en libertad con cargos tras declarar ante la juez, con medidas cautelares como la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias semanales.

Desde el PSPV se reclama respetar la presunción de inocencia del marido de la exdiputada socialista, María Antonia Armengol

Mata, por su parte, ha apuntado que el cargo de Vera es «de trabajador» y no por designación política, por lo que apartarle supondría «vulnerar sus derechos vinculados a la presunción de inocencia«.

Además, ha afirmado que «no le consta» que fuera militante del partido ni que «nunca haya estado en ningún órgano de decisión», aunque sí «está casado desde hace 30 años con una persona que era diputada en Corts y estaba en la ejecutiva«, refiriéndose a María Antonia Armengol.

«Si hubiera sido militante supongo que le habríamos suspendido de militancia como a Rafa Rubio», ha añadido.

La portavoz adjunta del PPCV se ha mostrado «muy respetuosa» porque es un caso «de alto alcance»

La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, ha apuntado que este es un caso «de alto alcance«, en el que también se han visto implicados exmiembros de su partido, y se ha mostrado «muy respetuosa» con la actuación de la justicia. Ortiz ha expresado su deseo de que la justicia trabaje «con acierto y premura».

Además, ha tildado el caso de «situación grave» y ha apostillado que «todos esos políticos que estaban dándose golpes de pecho, ahora se les escucha menos«. Así, ha pedido «autocrítica» al PSOE y les ha instado a que «exija el nivel que le han pedido a otros grupos y otros partidos».

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha lamentado este tipo de casos de «corrupción reiterada» que «cuando no es del PP es del PSOE«, por lo que ha lamentado que «el bipartidismo ha ido lastrando a toda la sociedad».

En este sentido, ha defendido que su partido es «muy firme contra la corrupción» y ha afeado al bipartidismo la «degradación de la política» que suponen estos casos, así como su oposición a medidas que ha propuesto Ciudadanos para prevenir la corrupción.